Radiografía de los mejores 20 looks de la Reina Letizia antes de cumplir 52 años

Nos situamos en el 6 de noviembre de 2003; fecha en la que la Reina Letizia se proclamó todo un icono de la moda a través del famoso traje blanco de chaqueta y pantalones de vestir. Desde entonces, solamente hemos presenciado un sinfín de estilismos que han marcado historia, así como se han convertido en toda una referencia para todas las mujeres de todas las edades. A sus casi 52 años, ha tenido una clara evolución estilística en la que ha mantenido su fondo de armario clásico con la introducción de ítems en tendencia de cada temporada. Porque siempre ocurre lo mismo: en cuanto fichamos una nueva moda, la Reina Letizia es una de las mujeres influyentes que se atreve a llevarla. Bien es cierto que este es un motivo de peso para confirmar que la royal europea siempre deleita a la sociedad española (e, incluso, internacional) con todos sus looks, tanto en los actos oficiales como en sus apariciones públicas. No obstante, la clave del éxito de la Reina Letizia es combinar tanto aquellas prendas de diseñador español como las más asequibles de marcas low cost, como Zara o Mango. De esta manera, en cada evento de agenda, la monarca siempre consigue que contengamos nuestra intriga en relación con su atuendo, preguntándonos si se decantará por el lujo o la accesibilidad. Eso sí, desde sus inicios en la Casa Real, no ha dudado en apostar por la moda española; convirtiéndose en sus favoritas firmas del calibre como Juan Vidal, The 2nd Skin, Teresa Helbig o Moisés Nieto.

Para hablar de los mejoreslooks de la Reina Letizia debemos hacer mención de su vestido de novia diseñado por Manuel Pertegaz por un valor de 6.000€. El atuendo se confeccionó con seda valenciana de la casa Rafael Catalá en blanco roto y bordado, en hilo de plata y oro patinado de Tarrasa, en las mangas, el cuello y en el bajo de la falda, con motivos de espigas de trigo, tréboles y madroños, además de flores de Lis, símbolo de los Borbones. Le sigue el clásico vestido recto con torera transparente en rojo de Lorenzo Caprile, con el que se convirtió en la invitada perfecta en la boda de Federico y Mary de Dinamarca. Podemos decir que si pensamos en el fondo de armario de la Reina Letizia, principalmente, se los viene a la cabeza estos dos looks que han pasado a la historia. Es más, los vestidos son la prenda de vestir que más luce Doña Letizia en la mayoría de las ocasiones, como el último de Hugo Boss que protagonizó en el cierre del festival Atlántida Film Fest en Palma (Mallorca) o todo su repertorio de Carolina Herrera. Sin embargo, la monarca también es una gran fanática de los trajes sastre en toda gama de colores, empezando por el famoso blanco (que años posteriores se ha seguido poniendo) o el lavanda que actualmente combina con zapatillas deportivas. Asimismo, las faldas son otro de los imprescindibles que no puede faltar en su vestidor; desde las entubadas hasta las plisadas o con fajín. Para rememorar todos los estilismos que demuestran la clara evolución del estilismo de la Reina Letizia, analizamos los 20 mejores looks que han pasado a la historia.

1. El famoso vestido lencero de doble tirante metalizado firmado por Hugo Boss

Letizia y sus impresionantes pendientes diseñados por Bárbara Goenaga, pareja de Borja Sémper Gtres

La Reina Letizia en su cita con el periodismo. Gtres

3. Con vestido de la firma australiana Aje repleto de frunces asimétricos súper favorecedor

El vestido nuevo de Letizia. Gtres

4. Su repertorio de camisas clásicas con lazada al más estiloroyal

El look de la Reina Letizia. Gtres

5. El vestido de gala de Felipe Varela con cuerpo ceñido y gran falda de vuelo acompañado de la tiara más importante del joyero real: la Flor de Lis

Spanish King Felipe VI with Queen Letizia and Danish Queen Margrethe II arrive for a State Banquet at Christiansborg Castle in Copenhagen, Denmark, 06 November 2023. Mads Claus Rasmussen Agencia EFE

6. Traje sastre en blanco: todo un clásico de la Reina Letizia

Ayuso se baja de los tacones para apoyar a Letizia. GTRES

7. Su apuesta por el fucsia, uno de sus colores favoritos y más favorecedores

(2I-D) La Ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, la Reina Letizia y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salen del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, a 21 de diciembre de 2022, en Madrid (España). José Oliva Europa Press

8. Su blusa de efecto satinado en rosa de mangas abullonadas conjuntado con cinturón de Hugo Boss

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, a su llegada al Concierto Premi Alberto R. Roldán Fotógrafos

9. La blusa naranja más asequible de Zara

La Reina Letizia con falda de estampado animal y blusa naranja. @ Casa de S.M. El Rey GTRES

10. Las botas mega altas en rojo de la firma francesa Magrit

La reina Letizia a su llegada al acto central del 75º aniversario de UNICEF. Desafío para la infancia en la era post covid en el CaixaForum Madrid, a 09 de diciembre de 2021, en Madrid (España). José Oliva Europa Press

11. El súper elegante vestido con lazada en gris (con el revés en violeta) de Carolina Herrera

La Reina Letizia. Chema Clares GTRES

12. La falda de vichy agujereada más comentada de H&M

La falda sorpresa de la Reina Letizia. Chema Clares GTRES

13. Todos los looks casuales de Letiza, como este minivestido con vuelo de Zara

La Princesa Leonor y la Reina Letizia Raúl Terrel Europa Press

14. Vestido blanco con bordados de flores de su firma favorita, Carolina Herrera

MADRID, 17/05/2022.- Los reyes Felipe y Letizia reciben al emir de Catar, el jeque Tamim Bin Hamad Al Thani, y a su esposa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, momentos antes del almuerzo ofrecido este martes en el Palacio de La Zarzuela con motivo de su visita de Estado a España. EFE/Ballesteros Ballesteros Agencia EFE

15. El espectacular corsé rosa empolvado con plumas de The 2nd Skin

La Reina Letizia arriesga y gana con este 'corsé' de plumas larazon

16. Uno de los diseños de estampado de lunares más socorridos al más puro estilo Diana de Gales

La Reina Letizia en Cuba Juan Carlos Hidalgo Agencia EFE

17. La falda más especial de la colección H&M Conscious

La Reina Letizia en la recepción de la Cumbre del Clima Chema Clares GTRES

18. El misteriosos vestido en rojo del que todavía no sabemos su procedencia

La Reina Letizia en su viaje oficial a Cuba Jesus Briones GTRES

19. El look triunfador de Lorenzo Caprile para la boda de Federico y Mary de Dinamarca

La Reina Letizia y el Rey Felipe en la boda de los Príncipes de Dinamarca ACTION PRESS ©KORPA

20. El vestido de novia de Letizia; un diseño clásico confeccionado por Manuel Pertegaz

Boda entre Felipe VI y la reina Letizia Getty Images Boda entre Felipe VI y la reina Letizia

No cabe duda de que la Reina Letizia se ha convertido en toda una inspiración para todas las mujeres de todas las edades, manteniendo su estilo clásico, pero con la introducción de tendencias.