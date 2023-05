Rihanna sorprende horas antes de la Met Gala 2023 con un lookazo vintage de Chanel que es pura fantasía en homenaje a Karl Lagerfeld

¿Nos está dando Rihanna un adelanto de su posible estilismo para la Met Gala de 2023? Aunque no estaba confirmado si la cantante y fundadora de Fenty Beauty asistiría a la gala anual del Museo Metropolitano de Nueva York este año, dado que se encuentra en las últimas etapas de su embarazo, con este lookazo vintage de Chanel que ha lucido esta noche en Nueva York, nos lo ha confirmado ella misma. Y no nos puede hacer más feliz esta noticia, porque el año pasado ya nos quedamos sin ver a Rihanna en la Met Gala, y dos años seguidos no lo podíamos superar. Porque recordamos que en esta edición la vida y la obra de Karl Lagerfeld serán homenajeadas en la Gala del Met de esta madrugada (hora española). El tema oficial es En honor a Karl así que los invitados tienen mucho con lo que trabajar, dado que Lagerfeld también diseñó para Balmain, Patou y Chloé. Penélope Cruz, Dua Lipa, Michaela Coel y el tenista Roger Federer son los copresidentes de este año. ¿Tenemos ganas de ver el lookazo de Penélope Cruz? Ni se tiene que preguntar, pero mientras esperamos ver esta madrugada a la niña de nuestros ojos, nos quedamos con este estilismo de fantasía que nos ha dejado Rihanna, como le gusta a ella, sin pasar desapercibida.

Un lookazo que se ha marcado Rihanna de Chanel, con mucho glamour y elegancia, con una chaqueta de piel sintética en blanco y negro, y un sombrero de ala ancha, junto con un minivestido blanco, confeccionado en el mismo material. ¿Puede ser más fantasía? Pues atenta a los complementos. Grandes gafas de sol con la forma del monograma "doble C", característico de la maison francesa, un vestuario que perteneció a la colección de otoño de 1994, creada por el diseñador Karl Lagerfeld, y que Rihanna decidió modernizar de la mano de la diseñadora Amina Muaddi, añadiendo pendientes con perlas y diamantes y unas sandalias de tacón de aguja de cristal de Muaddi. Nadie puede con Rihanna, aunque esté casi a punto de dar a luz.

Solo os podemos decir, que estamos contando las horas que quedan para que arranque la alfombra roja de esta Met Gala 2023 en homenaje a Karl Lagerfeld y ver a nuestra Penélope Cruz brillando y deslumbrando al mundo como solo ella sabe.