Monica Bellucci aparece por sorpresa en San Sebastián junto a Tim Burton y el eterno traje negro que nunca falla a sus casi 60 años

Un traje negro nunca falla, y Monica Bellucci nos lo ha dejado claro a su llegada a San Sebastián unos días antes de cumplir 60 años. Llegamos al ecuador del Festival de Cine de San Sebastián antes de su clausura este sábado, y eso solo puede querer decir que nos queda un día menos para disfrutar de la alfombra roja que más nos gusta y que tantos estilismos de altura nos está dejando. Pero no solo la 'red carpet', también los estilismos de día, Y este miércoles ha sido el turno de nuevo de Ángela Molina y Ester Expósito tanto con sus looks diurnos como los de alfombra roja y hoy la gran protagonista será mOnica Bellucci presentado su nueva película.

Monica Bellucci presentará este jueves en el Zinemaldia la película María Callas: Letters and Memories, dirigida por Yannis Dimolitsas y Tom Volf, un trabajo de no ficción en el que participa la intérprete italiana. Las de Pedro Almodóvar y Pamela Anderson no fueron las únicas llegadas notables que se han producido este jueves en Donostia, ya que también ha llegado a la capital guipuzcoana Monica Bellucci, que lo ha hecho acompañada por sorpresa de su pareja, el cineasta Tim Burton. Bellucci ha confirmado a su llegada a Donosti que el traje sastre negro es un clásico que nunca pasa de moda y favorece a cualquier edad.

Personalidades del mundo del cine llegan al Hotel María Cristina en San Sebastián Raúl Terrel Europa Press

Un traje negro oversize al que le ha dado el toque más sexy con un body negro con transparencias para mostrar lo espectacular que está antes de cumplir 60 años.