Las mujeres +50 van a querer el look de Eva Longoria en la Semana Santa de Córdoba hasta para ir a la oficina

Ayer nos enterábamos de que Eva Longoria iba a pasar por lo menos una parte de la Semana Santa en nuestro país, más concretamente en la ciudad de Córdoba, la actriz tiene buenos amigos en el sur de España por lo que no nos extraña que haya aprovechado estas fechas tan especiales, sobre todo en Andalucía para dejarse ver con ellos. Para el Domingo de Ramos estamos acostumbradas a ver a las famosas con looks de invitada perfecta como el que ha llevado Amaia Salamanca en Sevilla, no tanto looks casuales que puedan ser igual de estilosos en un día de oficina, pero parece que la actriz americana ha venido para cambiar ese pensamiento y ha sorprendido con un total look blanco perfecto para empezar la semana laboral con mucho glamur.

Pasados los 50 muchas mujeres no solo buscan vestir de manera elegante y sofisticada sino también un extra de comodidad con el que aguantar el día a día, y eso es justo lo que consigue la actriz americana con su look de Domingo de Ramos, una mezcla de confort, estilo y versatilidad que estamos seguras va a ser el uniforme favorito de las expertas en estilo las próximas semanas.

Así se lleva un look de Domingo de Ramos a la oficina, palabra de Eva Longoria

La clave está en elegir prendas atemporales con siluetas relajadas que aporten estilo sin forzar, tejidos suaves que no aprieten ni incomoden y una paleta neutra con la que siempre se acierta. Eva Longoria ha apostado por un look monocolor en blanco roto, perfecto para estos días de entretiempo y, sobre todo, muy fácil de reinterpretar en el terreno laboral.

Eva apuesta por un conjunto effortless en blanco roto y beige, ideal para la primavera y totalmente favorecedor para cualquier edad. La actriz ha lucido un jersey de punto fino con escote en pico, una prenda que estiliza al instante y favorece a cualquier silueta, acompañado de unos pantalones palazzo fluidos con cinturón tipo lazo, que marca la cintura con elegancia y añade un detalle sutil pero muy favorecedor. ¿El toque final? Un bolso cruzado beige y unas zapatillas blancas de suela gruesa que confirman que sí, el look puede ser cómodo sin perder ni una pizca de glamur.

El look de Eva Longoria en Córdoba. @evalongoria

Todo en su conjunto funciona tan bien que es inevitable imaginar este mismo estilismo en una jornada de oficina, una reunión informal o incluso un afterwork al aire libre. En primavera el blanco, lejos de ser arriesgado, es sinónimo de elegancia limpia y moderna. Y combinado con prendas fluidas y bien estructuradas, como las que ha elegido Eva, se convierte en el combo perfecto para quienes buscan estilo con cero complicaciones.