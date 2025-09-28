Necesito renovar mis zapatillas y estos son los modelos que ya están en mi radar

Llega un momento en el que, aunque tu armario esté repleto de zapatillas, sientes que ninguna refleja lo que ahora mismo te apetece llevar. Me ha pasado: abrir el zapatero y ver siempre los mismos pares me hizo darme cuenta de que era hora de renovar. Porque si algo hemos aprendido en las últimas temporadas es que las zapatillas ya no son un simple básico cómodo, son un símbolo de estilo, y de cómo entiendes la moda en tu día a día.

Y es que lo que antes era territorio de los gimnasios o looks de aeropuerto, hoy ha conquistado las pasarelas, los front rows y los street styles de todas las capitales de moda. Desde los modelos retro que rescatan la estética dosmilera hasta las siluetas minimalistas en ante que piden a gritos mezclarse con trajes sastre, este otoño las zapatillas vuelven a ser protagonistas absolutas en nuestros estilismos. Y, si estás en el mismo punto que yo, buscando renovar tu colección, aquí tienes los seis pares que ya están en mi radar (y probablemente pronto también en tu armario).

Los modelos que ya están en el radar de una editora de moda

Las tendencias son claras: por un lado, siguen arrasando las 'retro runners' o zapatillas de padre, con malla técnica, suelas potentes y ese aire nostálgico que encaja perfecto con la fiebre dosmilera. Por otro, los modelos sobrios de ante en tonos neutros y tierras que nos devuelven al 'sport chic' de archivo y que combinan con absolutamente todo. Dos polos aparentemente opuestos, pero que comparten lo mismo: versatilidad y mucho estilo. Estos 6 modelos son los que una editora de moda tiene en su cesta de la compra, te los dejamos por aquí por si pudieran servir de inspiración. De nada.

Gel-nyc, de Asics (150 euros)

Gel-nyc. Asics

Unas zapatillas que lo tienen todo: comodidad, estética runner y un aire sofisticado que conquista incluso a las que nunca han sido de deportivas. El color cream/fossil es perfecto para quienes buscan un par neutro, pero con personalidad. Funcionan igual de bien con vaqueros rectos y americana que con un vestido satinado de corte lencero. Son las típicas sneakers que convierten un look básico en algo muy actual sin apenas esfuerzo.

P-6000 women’s, de Nike (120 euros)

P-6000 women’s. Nike

Las más virales de TikTok y del street style. Su rejilla plateada y su silueta inspirada en el running de los 2000 son el golpe de nostalgia perfecto para quienes quieren un guiño muy dosmilero. Llévalas con pantalones cargo, minifaldas o vestidos lenceros para reforzar ese aire desenfadado pero con intención. El tipo de zapatillas que convierte cualquier outfit en una foto digna de inspiración de Pinterest.

740, de New Balance (120 euros)

740. New Balance

La prueba de que el estilo universitario americano no pasa de moda. El contraste de tonos navy, vintage indigo y gris las hace fáciles de combinar, pero con un punto especial que se nota. Perfectas para looks de diario, desde vaqueros rectos con trench hasta faldas midi con jerséis de lana. Son la inversión segura de la temporada para quienes buscan un modelo que resista las modas pasajeras.

Tb.490 en verde rife, de Alohas (rebajas a 126 euros)

Tb.490 en verde rife. Alohas

Unas zapatillas con sello español que se cuelan entre los imprescindibles de la temporada. Su ante en verde profundo es tendencia total este otoño y funciona como acento inesperado para looks minimalistas en tonos beige, camel o gris. Además, están fabricadas de manera responsable, lo que suma puntos a la ecuación.

Speedcat og, de Puma (110 euros)

Speedcat og. Puma

La silueta más racing vuelve con fuerza. Estas Puma de ante, inspiradas en los archivos de la Fórmula 1 de los 2000, son estilizadas, cool y sorprendentemente fáciles de llevar. En color marrón, funcionan con denim oscuro, con trajes de raya diplomática e incluso con vestidos de punto. Si buscas algo distinto a las típicas zapatillas, este es el par que añadirá un giro inesperado a tu armario.

Tokyo, de Adidas (100 euros)

Tokyo. Adidas

El modelo más minimalista de la lista y probablemente la más versátil. Con silueta baja, ante en tono off white y las tres bandas en negro, es un modelo que se adapta a cualquier situación. De lunes a domingo, de la oficina a una cena con amigas. Son las clásicas que nunca fallan y que demuestran que, a veces, menos es más.

¿Cómo llevarlas este otoño 2025?

El secreto de las que más saben de moda está en cómo combinarlas. Piensa en unas Asics con abrigo masculino y vestido lencero, en las Nike con minifalda y calcetines blancos a la vista, en las Alohas verdes con pantalones anchos de pinzas o en las Adidas Tokyo con un slip dress y maxi abrigo. No se trata de renunciar a lo chic, sino de demostrar que ahora también se lleva con zapatillas y en modo casual. Palabra de editora de moda.