Vicky Martín Berrocal confirma que las Asics retro son las zapatillas más deseadas para un look casual en 2025

Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a hacer: ha marcado tendencia con un look casual y effortless que no ha pasado desapercibido. La diseñadora ha compartido en Instagram su último estilismo para un día de trabajo en el que “lo único importante es estar a gusto”, y ha conseguido que sus zapatillas Asics Gel-1130 se conviertan en las protagonistas absolutas.

El modelo, que forma parte del renacer de la estética sporty chic y del regreso de las zapatillas retro, confirma que este otoño-invierno 2025 las sneakers de inspiración running serán el calzado imprescindible para combinar estilo y comodidad. Vicky lo sabe y ha apostado por la versión gris metalizada, una de las más buscadas, que aporta un aire moderno y urbano a cualquier outfit.

El look completo de Vicky: effortless, chic y práctico

Para acompañar sus Asics Gel-1130, Vicky ha elegido un pantalón vaquero recto de Zara en azul medio, la silueta perfecta para estilizar sin renunciar a la comodidad. En la parte superior, ha optado por una camisa oversize de rayas de Etro en tonos burdeos y azul, que lleva por fuera para reforzar esa estética desenfadada que tanto se lleva.

El look de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

El toque final lo pone un bolso icónico de Yves Saint Laurent en azul marino con cadena dorada, que equilibra el look aportando sofisticación. El resultado es un outfit que respira tendencia sin esfuerzo, ideal para planes de oficina, un café con amigas o una jornada de recados.

Las Asics Gel-1130: la tendencia que arrasa en 2025

El modelo de Asics Gel-1130 que ha elegido Vicky Martín Berrocal no es casualidad: se trata de uno de los más virales de la temporada. La moda actual ha abrazado el regreso de las zapatillas de estética dosmilera y este diseño, con su combinación de tejido técnico y detalles metalizados, es perfecto para quienes buscan un calzado que se adapta a todo tipo de estilismos.

Las zapatillas de moda. Instagram @vickymartinberrocal

Además, su comodidad es uno de sus mayores atractivos. Gracias a la tecnología GEL™, ofrecen una pisada suave y soporte extra, lo que las convierte en las aliadas perfectas para el día a día. No es de extrañar que cada vez más celebrities, influencers y prescriptoras de moda las incorporen en sus looks urbanos.

Con este outfit, Vicky Martín Berrocal confirma que las zapatillas deportivas no solo son una tendencia, sino una declaración de estilo. Y si hay algo claro, es que las Asics Gel-1130 se han convertido en un must-have de 2025.