Nos olvidamos del traje negro para ir a la oficina por este 'total look' gris de Carmen Lomana de lo más elegante

Los martes por la mañana son para Carmen Lomana y su sección en Kiss FM. O lo que es lo mismo, para que nosotras nos inspiremos con sus maravillosos estilismos, y esta vez lo ha hecho con un look en gris, de lo más elegante y perfecto para el frío que hace hoy en Madrid. Carmen Lomanano nos deja de inspirar con sus looks. Porque ella es elegancia extrema para todas las edades, inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al gris con un collar de perlas.

Carmen Lomana sabe cómo se tiene que empezar el año con máxima elegancia para su cita de los martes. Porque ella nunca defrauda, ya sea con botas muy altas en tendencia o con vaqueros pitillo que vuelve a escena este 2024 después de unas cuantas temporadas guardados en el armario de las que más saben de moda. Mucho más discreto que el granate o el verde oliva junto a los que triunfa (y combina), el gris, en todas sus versiones y llevado de pies a cabeza, se corona como uno de los tonos imprescindibles de la temporada. Y Carmen como gran experta en moda lo tiene claro, y para ir al trabajo ha optado por un jersey gris de cuello vuelto, pantalones de traje a juego y collar de perlas.

El look de Lomana. Instagram

Que Carolina Herrera apareciera con un traje de dos piezas en impecable color gris de pies a cabeza en la pasada semana de la moda de Nueva York no hizo más que confirmarnos que, mientras mirábamos al granate y al verde oliva como los colores más relevantes del otoño, había otro tono junto a ellos que había pasado más desapercibido debido a su carácter más discreto: el gris.