El vestido denim que no nos quitaremos en todo el verano lo tiene Rocío Osorno y lo llevaremos con las sandalias más en tendencia

Si aún no has encontrado el vestido perfecto que te acompañe durante toda la temporada de primavera y verano, no te preocupes, porque nuestra influencer favorita, Rocío Osorno, tiene el vestido denim perfecto. Se trata de un vestido largo, cómodo y muy sencillo de Zara de tirantes finos y cuello cuadrado. Sin ir más lejos, en tiendas podemos encontrar una gran variedad de vestidos que se ajustan a la perfección a cada estilo, personalidad y ocasión, desde los vestidos más fluidos largos hasta los más cortitos ideales para salir de fiesta con tacones este verano. Sin embargo, puede que para el día a día, no encuentres el vestido indicado, así que, sin ir más lejos, solo nos queda echar un vistazo a las influencers más icónicas de España para inspirarnos en sus estilos e ir directas a las tiendas a por esa prenda que nos ha conquistado el corazón. En este sentido, este vestido denim de Rocío Osorno es un acierto absoluto, si te haces con él. Al ser en denim, este puede usarse para todo y con todo tipo de complementos, creando looks completamente diferentes. Ella ha usado su vestido denim largo de Zara con unas sandalias que están muy en tendencia, las sandalias cangrejeras en un color negro pero, dependiendo de para qué ocasión queramos llevar el vestido, podemos combinarlo con otro calzado.

Como mencionamos anteriormente, este vestido es tan práctico como cómodo. Por ejemplo, te damos algunas ideas sobre cómo llevarlo. Para el día a día a la oficina, este vestido es una opción muy adecuada, ya que lo podemos llevar con unas alpargatas con tacón sensato, añadir un maxi collar y nuestro bolso todoterreno favorito para llevar todo lo que necesitemos para ir a trabajar. Sin embargo, para una noche de cena con amigas en verano, apuesta por este vestido y acompáñalo con un chocker y unas alpargatas de cuña. Lo mejor de este vestido es que también lo podemos llevar para una tarde de vacaciones frente al mar, luciéndolo junto a joyas de conchas y nuestro bolso tipo cesta de mimbre. Como puedes comprobar, este vestido es ideal para tener en nuestro armario este verano así que, si aún no te has hecho con él, este es un buen momento para copiarle el look a Rocío Osorno.

Rocío Osorno con vestido denim @rocioosorno

Vestido midi denim trf, de Zara (35,95 euros)

Se trata de un vestido muy cómodo, sencillo y resultón que podemos usar en un sinfín de ocasiones y combinarlo de mil maneras posibles para crear looks completamente diferentes.