Los chokers están de moda y en estas marcas encontrarás los diseños más bonitos y originales

Sabemos que la moda dosmilera o Y2K ya no es una tendencia que se avecina a la vuelta de la esquina, si no una realidad en toda regla que lleva desde el año pasado dejándonos su impronta de una u otra manera. Ya sea en forma de pequeños detalles, como el peinado con mechones sueltos a modo de flequillo, la pinza para el pelo, o un maquillaje diferente. También por supuesto en cuestión de moda, los 2000 han dejado notar su influencia, pero eso sí, de manera mucho más sutil de lo que pensamos. Si bien el regreso del tan denostado tiro bajo sigue teniendo sus detractores, solo hay que repasar algunos de los looks de las fiestas post Oscar para comprobar como por ejemplo las gafas de sol de antaño han vuelto incluso subiéndose a la alfombra roja de la mano de las Kardashian-Jenner y Balenciaga.

En cuanto a la moda en general hemos visto grandes símbolos de los primeros años del siglo XX volver a nuestras vidas, como los pantalones cargo, los chandal de terciopelo (esto quizás más anecdótico que real), las superposiciones o los pantalones de largo XXL hasta el suelo. Pero, ¿ y en cuanto a accesorios? Sin duda los bolsos tipo baguette cuya tendencia inauguró la marca italiana Fendi han sido siempre en nuestro imaginario los más representativos de esa época, especialmente si le sumamos otra de las corrientes de entonces, el monograma, o el estampado de logo. Influencers avanzadas como la francesa Camille Charriere llevan meses luciendo este tipo de diseños. Y, ¿en cuanto a joyas?

Pues tenemos la respuesta perfecta. Hay un accesorio que si bien tuvo su impronta durante nuestra adolescencia, nunca tuvo tanto estilo como ahora, y nunca nos pareció mejor idea para acompañar cualquier tipo de look, ya sea de diario, de fiesta, de trabajo o incluso de invitada: los chokers. Eso sí, cambiamos el plástico de los 2000 por materiales totalmente nuevos y originales como el punto, el hilo o incluso los modelos metálicos, perfectos para darle un aire diferente a estilismos más formales.

Choker de tela étnica, de RÖ (22 euros)

Choker de tela étnica, de RÖ

Gargantilla de esmalte, de Roxanne Assoulin (130 euros)

Gargantilla de esmalte, de Roxanne Assoulin

Gargantilla- choker de cristales blancos montados, de Herenzia (35 euros)

Gargantilla- choker de cristales blancos montados, de Herenzia

Choker Bagan Amarillo, de Suma Cruz (170 euros)

Choker Bagan Amarillo, de Suma Cruz

Las firmas lo saben y se han vuelto a expertas en ofrecer mil y una opciones de todo tipo y para todos los bolsillos. Solo tienes que escoger la tuya.