Las princesas Victoria y Sofía de Suecia le ganan la batalla estilística a Brigitte Macron con los looks más tendencia

Nos encanta un viaje de Estado, eso está claro. Y no para las alianzas políticas, que también pero en esta sección no nos incumbe, si no para analizar todos los looks al detalle y más aún cuando hay casas reales de por medio. Eso es lo que nos ha pasado esta mañana de martes en Suecia, porque Inmerso en una serie de viajes internacionales, India, Suecia y Ucrania en febrero, Macron está ahora en Suecia ha dejado a su nuevo primer ministro que se encargue, al menos de cara al público, de la gestión de esta crisis. Y obviamente, nosotras nos hemos fijado en los estilismos elegidos para la recepción de hace unas horas en el palacio de Estocolmo de la familia real de Suecia, entre ellas, las princesas Victoria y Sofía de Suecia que le han ganado la batalla estilística a Brigitte Macron. Porque sí, en un viaje de estado la moda también habla, y nosotras lo tenemos claro, más aún ahora que estamos enganchadas a la serie de 'Sisí' en Disney Plus.

Pero volviendo a los estilismos en Suecia, la princesa Victoria ha apostado por un todo el rojo con vestido abrigo de lo más elegante y tocado, mientras que la princesa Sofía se ha decantado por otra tendencia del momento y que ya vemos en el street style de su país, el estilo 'coquette', y lo ha hecho con un vestido negro con volantes blancos en la pernera y lazo.

French President Emmanuel Macron visits Sweden CLAUDIO BRESCIANI Agencia EFE

Mientras que Brigitte Macron ha decidido no arriesgar con un look monocromático en blanco, con vestido y abrigo a juego y todas con zapatos de tacón negros.