Nuria Roca confirma que un accesorio puede transformar un look: su pañuelo de flecos dorado

Si alguien sabe cómo elevar un look aparentemente sencillo hasta convertirlo en un estilismo memorable, esa es Nuria Roca. La presentadora ha vuelto a demostrar su maestría para combinar básicos con piezas especiales en su última aparición en El Hormiguero, donde sorprendió con un outfit de aire sobrio protagonizado por un complemento que se llevó todas las miradas: un pañuelo en color crema con delicados flecos dorados.

El poder de un buen accesorio

La presentadora eligió un conjunto en negro formado por un jersey de manga tres cuartos y una falda midi de Zara, al que añadió unos botines de punta metálica de Pinko. Un estilismo elegante, cómodo y atemporal, perfecto para televisión o para cualquier ocasión en la que se busque sofisticación sin estridencias. Sin embargo, lo que convirtió este look en inolvidable fue el pañuelo firmado por la marca española Bemeknes, de la estilista del programa.

Este accesorio, confeccionado en seda cruda y rematado con flecos dorados, aportó contraste, luz y movimiento a un conjunto de líneas rectas y minimalistas. La prueba de su impacto está en los comentarios de sus seguidores, que rápidamente preguntaron por el origen de la pieza.

El pañuelo que marca la diferencia

El diseño pertenece a la nueva colección de Bemeknes, una firma que ha apostado por recuperar técnicas artesanales y revalorizarlas en el panorama de la moda actual. Sus fundadoras han heredado la tradición familiar del crochet y la han reinterpretado en clave contemporánea, con accesorios capaces de cambiar por completo la percepción de cualquier outfit.

Nuria Roca lo llevó sobre una prenda negra, logrando un contraste perfecto entre lo atemporal y lo artesanal. El resultado fue equilibrado, elegante y muy personal, convirtiendo al pañuelo en el verdadero protagonista de la noche.

Una prenda versátil y de temporada

Lo interesante de esta propuesta es su versatilidad. La propia Nuria ha destacado en sus redes sociales lo fácil que resulta combinar este pañuelo tanto con zapatos planos o zapatillas como con tacones, en looks de invierno o verano. Esa capacidad de adaptarse a distintos contextos lo convierte en una pieza clave para cualquier armario.

Además, su diseño artesanal y sus acabados de calidad lo diferencian de otros complementos masivos, lo que lo hace todavía más especial. No es de extrañar que se haya convertido en uno de los accesorios más comentados del otoño.

El estilo inconfundible de Nuria Roca

Una vez más, Nuria Roca reafirma su estilo propio: sencillo, práctico y siempre con un toque diferenciador. Sus estilismos suelen combinar prendas accesibles, como las de Zara, con accesorios únicos que elevan el conjunto y marcan tendencia. El pañuelo de Bemeknes es el mejor ejemplo de cómo un gesto sutil puede cambiarlo todo.

Con este look, la presentadora nos recuerda que no hacen falta grandes excesos para brillar: basta con saber elegir el accesorio adecuado en el momento justo. Y este otoño, los pañuelos de flecos se perfilan como la apuesta más sofisticada.