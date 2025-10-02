Nuria Roca tiene el pantalón flare que rejuvenece a las mujeres de más de 50 años

Nuria Roca vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de estilo en España. La presentadora, que suele apostar por básicos con un punto sofisticado, ha compartido en redes sociales su último look de rodaje, y de nuevo ha dado con la tecla perfecta para inspirar a las mujeres de más de 50 años. En esta ocasión, el foco está en sus pantalones flare de efecto estilizador, una prenda que se convierte en la mejor aliada para alargar la figura y rejuvenecer cualquier estilismo.

El corte flare: un aliado atemporal

Los pantalones flare —ajustados en la cadera y con un ligero vuelo a partir de la rodilla— llevan varias temporadas posicionándose como una de las siluetas más favorecedoras. Su magia está en el equilibrio que aportan: estilizan las piernas, definen la cintura y, al mismo tiempo, crean un efecto de mayor altura. No es casualidad que tantas mujeres maduras, como Nuria Roca, los incluyan en su armario como un básico de confianza.

Este tipo de corte es ideal para aquellas que buscan una prenda cómoda pero con un extra de estilo, alejada de los clásicos pitillo o de los vaqueros rectos. Con tacón o incluso con zapatillas, los flare se adaptan a múltiples situaciones, desde un look de oficina hasta una cita más especial.

Nuria Roca y su fórmula de estilo

En la imagen compartida desde el set de grabación, Nuria Roca combina sus pantalones flare azul marino con un jersey de punto ligero en tono lila. Una mezcla sencilla pero muy efectiva que demuestra que, a veces, menos es más. La elección de un color vibrante en la parte superior y un pantalón oscuro en la inferior es un recurso estilístico que no falla: aporta luminosidad al rostro y al mismo tiempo estiliza la silueta.

Lo interesante de su propuesta es cómo consigue actualizar una prenda clásica dándole un aire moderno y fresco, perfecto para mujeres que, como ella, superan los 50 y buscan sentirse cómodas sin renunciar a la elegancia.

Cómo llevar pantalones flare después de los 50

La clave está en elegir tejidos de buena caída y tonos versátiles. Los pantalones flare funcionan muy bien en colores neutros como el negro, el marino o el beige, pero también admiten estampados discretos que aporten dinamismo. A la hora de combinarlos, lo más recomendable es optar por tops o camisas que puedan meterse por dentro para definir la cintura, o bien jerséis ligeros como el de Nuria para un aire desenfadado.

En cuanto al calzado, los tacones medios son los mejores aliados para potenciar aún más el efecto alargador. No obstante, quienes prefieran la comodidad de unas zapatillas también pueden apostar por ellas, siempre que los bajos del pantalón queden ligeramente por encima del suelo.

Una prenda que rejuvenece

Más allá de su corte favorecedor, los pantalones flare transmiten una energía juvenil y dinámica. Su silueta setentera aporta frescura y un aire desenfadado que resulta perfecto para quienes quieren huir de looks demasiado serios. Por eso, cada vez más mujeres de más de 50 los convierten en su fondo de armario, tal y como hace Nuria Roca.

En definitiva, los flare son mucho más que una tendencia: son una prenda clave que se adapta a todas las edades, pero que encuentra en las mujeres maduras su mejor terreno para brillar. Y Nuria Roca lo confirma con cada aparición.