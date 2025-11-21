Nuria Roca confirma los vaqueros que mejor sientan a todas con un look impecable para el invierno

Si hay una celebrity que domina el arte de vestir bien sin esfuerzo, esa es Nuria Roca. La presentadora ha vuelto a dejar claro que tiene el ojo entrenado para detectar las piezas que realmente favorecen y que funcionan en cualquier fondo de armario. Y esta vez lo ha hecho con un look que combina dos básicos infalibles: unos vaqueros azul oscuro de corte amplio que estilizan de manera instantánea y una chaqueta corta de inspiración sastre de una firma francesa de lujo, ahora rebajada, que añade ese toque sofisticado que tanto la caracteriza.

Los estilismos de Nuria Roca siempre se vuelven inspiración real porque mezclan moda, comodidad y sentido práctico. Esta propuesta en concreto es una guía perfecta para las mujeres que buscan looks profesionales, favorecedores y, además, fáciles de replicar en casa.

Los vaqueros que mejor sientan esta temporada

El protagonista absoluto del outfit son los vaqueros wide leg en tejido rígido y lavado oscuro, un modelo que Nuria defiende desde hace tiempo y que cada vez gana más terreno en el street style. Este tipo de corte tiene dos ventajas clave: afina visualmente la cintura y alarga la pierna, creando un efecto estilizador inmediato. Además, el bajo ligeramente holgado añade movimiento sin resultar excesivo, lo que los convierte en una opción elegantísima para el otoño-invierno.

En su look, Nuria los combina con un top negro ajustado, logrando un contraste perfecto entre la parte superior entallada y la amplitud del pantalón. El resultado es un equilibrio impecable entre estructura y fluidez, que ayuda a potenciar la figura sin renunciar a la comodidad.

La chaqueta francesa rebajada que eleva cualquier look

Aunque los vaqueros se llevan el protagonismo, su chaqueta gris corta con cuello redondo y botones dorados merece un capítulo aparte. Se trata de un diseño de Sandro, una de las firmas francesas más deseadas, y ahora está rebajada de 375 euros a 262,50 euros, un descuento que hace que la pieza sea aún más irresistible.

El corte cuadrado y la estructura ligera aportan ese aire “parisienne” que nunca falla, mientras que los puños blancos desmontables y los strass discretos en el tejido elevan al instante cualquier look básico. Es la típica prenda inversión que funciona igual con vaqueros, con pantalón de traje o con una falda midi.

Un look para copiar desde ya

Este estilismo es, en definitiva, la prueba de que no hace falta complicarse para acertar. Unos jeans oscuros amplios, un top negro básico y una chaqueta de calidad bastan para construir un look profesional, cómodo y que siempre sienta bien. Nuria Roca lo vuelve a hacer: nos enseña que el estilo real está en las prendas que funcionan y favorecen.

Si estabas buscando tus próximos vaqueros de confianza, ya los has encontrado.