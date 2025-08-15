El bañador español que lleva Nuria Roca, el más estilizador del verano y ahora con descuento

Nuria Roca ha vuelto a revolucionar las redes sociales con su último look de playa. La presentadora y escritora, conocida por su estilo fresco, colorido y siempre favorecedor, ha compartido unas imágenes disfrutando del sol en el Palacio de Sancti Petri, luciendo un bañador que reúne tres cualidades irresistibles: es de firma española, tiene un diseño que estiliza al máximo y, para rematar, está rebajado.

Con su sonrisa y naturalidad características, Nuria ha demostrado que este bañador no necesita más para brillar. Su elección confirma que, más allá de las tendencias pasajeras, hay prendas que se convierten en fondo de armario veraniego por su versatilidad, comodidad y capacidad de realzar la figura.

Un diseño que realza la figura

El protagonista es el bañador Tiva de la firma Panambi Collection, confeccionado en tejido con brillo elástico que aporta un acabado sofisticado y elegante. Su patrón no es casual: combina tirante fino con lazada al cuello, un detalle que estiliza el cuello y los hombros, y una estructura con costuras estratégicas que potencian la forma natural de la silueta. Uno de sus puntos fuertes es la incorporación de cascos extraíbles que ofrecen soporte y realce de manera natural, lo que lo convierte en una prenda cómoda y favorecedora para todo tipo de cuerpos. Además, el escote en “V” con tira central en contraste crea un efecto óptico que alarga y afina la figura, logrando ese efecto estilizador tan buscado en moda de baño.

El modelo que ha elegido Nuria Roca combina un fondo negro con finas líneas verticales y una franja central en rojo intenso, una mezcla cromática que además de ser visualmente impactante, potencia aún más la verticalidad del diseño. Este truco de estilismo -jugar con líneas y contrastes- es uno de los recursos más efectivos para conseguir una silueta más esbelta. El toque de brillo en el tejido suma un aire sofisticado que permite que el bañador sea tan válido para un día de playa como para una pool party o incluso como body combinado con shorts o falda en un look de tarde.

Fabricación 100% española y calidad premium

Panambi Collection, la firma detrás de este diseño, es una marca española que apuesta por la producción nacional y por materiales de alta calidad. El bañador Tiva está diseñado y fabricado íntegramente en España, garantizando así un control total sobre los acabados y un ajuste perfecto. Este enfoque artesanal no solo asegura la durabilidad de la prenda, sino que también posiciona a la marca dentro del movimiento de moda sostenible y de proximidad, cada vez más valorado por las consumidoras.

Bañador Tiva. Panambi

Otro de los motivos por los que este bañador está causando sensación es su precio actual. Originalmente costaba 115 euros, pero ahora se encuentra rebajado a 100 euros en la web oficial de Panambi Collection. Una oportunidad perfecta para invertir en una pieza atemporal, de calidad y con un diseño que favorece a todas.