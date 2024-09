Las blusa con lazada (y cuadros) del otoño de Nuria Roca es la de la marca española que aman las chicas madrileñas más clásicas

No hay un look mejor para dar la bienvenida al otoño que el que se ha marcado Nuria Roca para presentar 'La Roca' con esta blusa de cuadros con maxi lazada y colores de lo más otoñales. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Una forma elegante y sutil de sumar esta tendencia a un look de noche y de día, y esta blusa de Nuria Roca es un buen ejemplo 'preppy' que podría lucir hasta Blair en 'Gossip Girl'.

Una blusa de seda de la firma española Mirto que también está en el armario de su compañera Tamara Falcó, y en el de las chicas más clásicas y pijas de Madrid. La moda que empezó en los colegios americanos con una marcada tendencia conservadora y convencional, ha dado el salto a la pasarela, al 'street style' y a las tiendas de moda pronta. ¿Por qué no sentirnos auténticas Blair Waldorf esta temporada? Una buena forma forma de hacerlo es con esta blusa de seda, estampado de cuadros y maxi lazada que Nuria Roca ya ha estrenado para dar la bienvenida a este otoño 2024.

Blusa seda, de Mirto (350 euros)

Blusa seda. Mirto

