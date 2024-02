Lily Collins también reina en Londres junto a Margot Robbie y Dua Lipa como las mejores vestidas de los Premios BAFTA 2024

No hay febrero sin alfombras rojas, y sin duda, esta es una de las más especiales para nosotras. La alfombra roja (más rosa) del cine español por excelencia, la gran noche de los Premios Goya 2024. Y este año, más española que nunca en Valladolid. Tras la alfombra roja de los Premios Feroz, los Premios Gaudí 2024, los Grammy o los Goya, ahora le ha tocado el turno a la alfombra roja de los premios BAFTA en Londres. Los Premios BAFTA son uno de los premios más importantes en la industria del entretenimiento. Uno de los principales certámenes en la industria audiovisual junto con los premios Oscar. Eso sí, este año sin la presencia de Kate Middleton y sin su look en la alfombra roja. Pero igualmente nos hemos quedado con algunos de los estilismos que han brillado sobre la alfombra roja como las mejores vestidas de la noche de los BAFTA en Londres.

Entre nuestras favoritas Lily Collins, la actriz de 'Emily in Paris', que ahora no solo reina con su estilo en París donde ha empezado el rodaje de la cuarta temporada de la serie, también en Londres con un vestido negro repleto de detalles de flores metalizadas. Y no podía faltar Margot Robbie en esta lista, de nuevo con estilo 'barbiecore' con un ceñido vestido con guantes bicolor en rosa y negro acompañado de lentejuelas y Dua Lipa con el rojo más tendencia.

Margot Robbie ha apostado de nuevo por el 'Barbiecore' con un vestido bicolor en rosa y negro con lentejuelas de Armani Privé.

Arrivals - 2024 EE BAFTA Awards Ceremony 2024 NEIL HALL Agencia EFE

Lily Collins para nosotras la mejor vestida de la noche con este diseño de Tamara Ralph con mangas abullonadas repletas de rosas.

Britain BAFTA Film Awards 2024 Red Carpet Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Emma Stone con vestido customizado de Louis Vuitton en tono melocotón, el color del año.

Press Room - 2024 EE BAFTA Film Awards ANDY RAIN Agencia EFE

Dua Lipa con vestido rojo, el color de la temporada, un diseño de Valentino con capa cola de la más espectacular.

Arrivals - 2024 EE BAFTA Awards Ceremony 2024 NEIL HALL Agencia EFE

Ahora sí, que sí, última alfombra roja de las grandes, antes de los Premios Oscar 2024.