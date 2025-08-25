Influencers
¿Boda a la vista este otoño? Rocío Osorno sabe cómo ir ideal con este 'total look' estampado de efecto tipazo
Firmado por Scaplers, una de las marcas españolas más solicitadas por celebridades e influencers
El estilo bohemio está de moda y Rocío Osorno lo sabe. Durante esta temporada hemos socorrido a esta estética effortless en todos los aspectos, pero la buena noticia es que no tendremos que olvidarnos de todas las prendas que hemos estado utilizando, puesto que seguirá siendo una de las tendencias de otoño 2025. La veremos en todos los sentidos, demostrando que es totalmente compatible con unos cuantos grados menos. Pero antes de ello, nos hemos adelantado con uno de los últimos looks de Rocío Osorno que hemos visto a través de sus redes sociales. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón tiene todos los detalles.
Se trata de una marca española, pero no estamos hablando ni de Zara ni de Mango, esta vez. Sino de Scalpers, una de las favoritas de las celebrities, influencers o editoras de moda a causa de sus diseños innovadores, originales y siempre en sintonía con lo más llevado del momento, junto con una alta calidad en los materiales. Cuenta tanto con ítems del día a día como más destinados para ocasiones especiales, pero la realidad es que todos ellos se pueden defender perfectamente tanto en un ámbito como en otro. Como nos acaba de mostrar Rocío Osorno, que llevó este sábado noche como bien indica en la descripción de la publicación. "Se me han acumulado algunos looks de estos días. Por aquí va el de sábado noche. me parece súper original este conjúntalo. Os gusta? Y rescaté estas sandalias que tengo de hace 6-7 años y hacía mucho que no me ponía". Sin duda alguna, todo un acierto de la influencer sevillana.
Un look idóneo para bodas, bautizos y comuniones
Rocío Osorno sabe cómo conquistarnos, puesto que acaba de desbloquear una idea en cuanto a cómo convertirse en la invitada perfecta para bodas, bautizos o comuniones en otoño. Como decíamos, se trata de un conjunto de dos piezas estampado que, gracias a su combinación de tonalidades, sienta fenomenal para la época de entretiempo causando una sensación más cozy. En su caso, para adaptarse al cambio de temperaturas, lo ha conjuntado con una blazer blanca, así como con unas sandalias de tacón en negro de Prada, a juego con el bolso de mano, y joyería acabada en dorado.
De la firma española favorita de las celebridades o influencers, Scalpers
Por un lado, encontramos un top cropped de manga corta y fruncido en las terminaciones que llama la atención por la decoración de una hebilla metálica en la parte frontal. Por otro lado, a juego está la falda que también porta dicho detalle en la cintura y finaliza a la altura de los tobillos. Ahora mismo, podemos encontrar ambos ítems en la página web de Scalpers por 50 y 80 euros, respectivamente.
Top estampado, de Scalpers (50 euros)
Falda estampada, de Scalpers (80 euros)
Una vez más, Rocío Osorno nos ofrece una idea de invitada de lo más económica y que podemos seguir utilizando tras la celebración, tanto de manera individual o en conjunto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar