Paula Echevarría dice adiós a la Costa Amalfitana con el vestido español más bonito del verano

Si aún no te has ido de vacaciones probablemente habrás cogido bastante inspiración de los outfits que nos ha dejado Paula Echevarría en los últimos días, y si te los has perdido, que sepas que la actriz ha estado pasando unos días de 'dolce vita' junto a su pareja Miguel Torres en la Costa Amalfitana. Y entre otras cosas nos ha puesto los dientes largos con un conjunto ibicenco que sienta de lujo y un bañador reductor perfecto para cualquier cuerpo. Y si pensabas que estos outfits eran pura inspiración, te va a encantar aún más esta joya de la moda 'made in Spain' que nos ha robado el corazón.

Y el vestido culpable de nuestros deseos no es otro que el diseño Forest de la marca cántabra, Fetiche Suances, que lo tiene todo para ser paseado por la Costa Amalfitana por su exclusivo estampado floral, con motivos de animales y bosque, que nos recuerda mucho a la estética de la región Italiana. El diseño, hecho 100% de algodón, ofrece una comodidad sin igual, perfecta para los cálidos días veraniegos. El color blanco con estampado azul crea un contraste que evoca frescura y sofisticación, ideal para cualquier evento o escapada vacacional.

Este vestido no solo es bonito por su estampado, sino también por sus detalles cuidadosamente diseñados. El escote corazón con detalle de puntilla y los tirantes ajustables con lazada proporcionan un toque coquette y femenino, perfecto para una velada romántica. Además, el cinturón de quita y pon permite ajustar la prenda según la ocasión, realzando la figura de forma sutil y elegante. La falda, adornada con volantes y una abertura lateral, añade movimiento y dinamismo, haciendo que cada paso de la actriz en la Costa Amalfitana fuera como sacado de una postal de verano.

Paula Echevarría completó su look con accesorios que realzaban aún más el encanto del vestido. Optó por unas sandalias de tacón en color nude, que estilizan sus piernas y combinan perfectamente con el estampado del vestido. Además, lució unos pendientes discretos y un elegante brazalete dorado, complementando un outfit que respiraba estilo y sofisticación. Con su melena suelta y un maquillaje natural, Paula consiguió un look fresco y veraniego que ensalzó su belleza natural.

Un vestido como este que la actriz asturiana se llevó en su maleta de vacaciones es, sin duda, una pieza imprescindible para cualquier armario de verano. Su versatilidad y diseño lo hacen ideal tanto para eventos formales como para escapadas informales.

Con este vestido, Paula ha dicho adiós a la Costa Amalfitana, pero ha dejado una estela de inspiración y estilo que seguirá presente en nuestras mentes todo el verano. ¿Te animas a seguir sus pasos y añadir un toque de elegancia a tus días de sol?