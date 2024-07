Nos hemos enamorado del bañador de firma francesa que Sassa de Osma ha metido en su maleta de vacaciones

No hay verano sin islas, o eso puede pensar una de nuestras it girls favoritas, Sassa de Osma. Esta nos ha vuelto a deleitar con un traje de baño de lo más retro-chic que ya estamos deseando añadir a nuestra colección, en este caso la mujer del Príncipe Christian de Hannover ha optado por un bañador que promete convertirse en un must-have de la temporada.

El modelo Jane en blanco y negro de Moré Noir es una verdadera obra de arte en términos de diseño y funcionalidad. Con un precio de 300 euros, este traje de baño es toda una inversión inteligente que destaca por su estética retro y su confección de alta calidad. Inspirado en las clásicas rayas bretonas, el bañador juega con un patrón arquitectónico que equilibra a la perfección lo clásico y lo moderno. Con un escote cuadrado, este traje de baño aporta un toque de elegancia atemporal, mientras que la espalda descubierta añade una dosis de sensualidad que no pasa desapercibida. Este bañador no solo resalta las mejores características de la figura femenina, sino que también ofrece una comodidad incomparable gracias a sus tirantes ajustables y su estructura interna completamente forrada.

Sassa de Osma en la playa con bañador de firma francesa. @sassadeo

Una de las razones por las que el bañador de Sassa ha capturado nuestra atención es su versatilidad. Este traje de baño es ideal para diversas ocasiones: desde una relajante jornada en la playa hasta una sofisticada pool party. Su diseño cuidadosamente pensado permite que se adapte a diferentes tipos de cuerpo, asegurando siempre un look de lo más favorecedor. Además, la paleta de colores en blanco y negro es una elección acertada para quienes buscan un look clásico pero con un giro moderno. Estas tonalidades no solo son fáciles de combinar con otros accesorios de playa, sino que también añaden un toque de chic francés que eleva cualquier outfit playero.

Moré Noir no solo es una firma que destaca por sus diseños vanguardistas, sino también por su compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Cada pieza está confeccionada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia al cloro y a los rayos UV. Este enfoque no solo asegura que tu bañador mantenga su forma y color después de múltiples usos, sino que también refleja una preocupación genuina por el medio ambiente.

Moré Noir - Jane (300 euros)

Traje de baño Jane Moré Noir

La firma francesa se ha ganado un lugar privilegiado en los armarios de las que más saben de moda gracias a su dedicación a la excelencia y a su habilidad para crear piezas que son tanto funcionales como estilísticamente innovadoras. Como muestra, el traje de baño Jane que Sassa de Osma ha añadido a su maleta de vacaciones es un claro ejemplo de esta filosofía, combinando diseño, comodidad y una estética impecable.