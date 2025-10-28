Paula Echevarría tiene el abrigo de cuadros más elegante (y cómodo) del otoño

Si hay una prenda que nunca pasa de moda cuando bajan las temperaturas, esa es el abrigo de cuadros. Y si alguien sabe cómo llevarlo con estilo, esa es Paula Echevarría. La actriz y empresaria ha vuelto a marcar tendencia con un look sencillo pero impecable que demuestra, una vez más, que el estilo clásico siempre gana. En una de sus últimas publicaciones, Paula ha mostrado un outfit perfecto para viajar, protagonizado por un abrigo de estampado de cuadros que se ha convertido en el centro de todas las miradas.

El abrigo que combina comodidad y estilo

En la imagen, Paula aparece sentada en un avión, con una sonrisa relajada y ese brillo característico de quien sabe vestir bien incluso en los días más casual. La pieza protagonista es un abrigo largo de cuadros en tonos neutros, con solapas anchas y corte recto, que aporta ese aire “british” tan elegante. Una prenda versátil y atemporal que eleva al instante cualquier look básico.

El look de Paula. Instagram @pau_eche

Debajo, la asturiana lleva una camiseta blanca sencilla y deja que el abrigo haga todo el trabajo de estilo. Su melena suelta, perfectamente peinada con ondas suaves, y un maquillaje natural completan un estilismo que grita elegancia sin esfuerzo.

Este tipo de abrigo es un auténtico fondo de armario: combina tanto con vaqueros y deportivas para el día a día como con botas altas y vestidos midi para un look más sofisticado. Y Paula lo demuestra mejor que nadie.

Una apuesta por el estampado clásico que nunca falla

El estampado de cuadros es uno de los más recurrentes cada otoño, y esta temporada vuelve con fuerza en abrigos oversize, blazers y bufandas. Lo mejor de esta prenda es que no pasa de moda: año tras año, sigue siendo un símbolo de estilo y sofisticación. Paula Echevarría lo incorpora de forma natural, dando una lección de cómo actualizar los clásicos sin perder su esencia.

Además, su elección encaja a la perfección con su estilo personal, que combina piezas trendy con básicos de fondo de armario. La actriz demuestra que no hace falta complicarse para lograr un look chic, solo elegir bien las prendas clave.

El abrigo ideal para mujeres prácticas y con estilo

En pleno otoño, los días frescos y los viajes improvisados piden prendas cómodas pero con presencia. Este abrigo de cuadros cumple todos los requisitos: abriga, estiliza y combina con absolutamente todo. Su patrón estructurado y su gama de colores neutros lo convierten en el aliado perfecto para cualquier ocasión.

Paula Echevarría confirma así su papel como una de las mujeres más influyentes en materia de estilo en España. Con este look de viaje, nos recuerda que la elegancia no está reñida con la comodidad y que un buen abrigo de cuadros puede ser el toque final perfecto para cualquier outfit.