Pierpaolo Piccioli deja Valentino tras haber devuelto la firma a lo más alto

Conmoción en el mundo de la moda con una noticia que nadie se esperaba este viernes, Pierpaolo Piccioli deja la dirección creativa de Valentino. Tras 25 años con la marca, un comunicado de prensa anuncia el fin de la relación entre el sello romano y el apreciado diseñador. Un golpe de efecto que esperamos no prive a la moda de uno de los creativos más poéticos y refinados del panorama mundial. El diseñador ha estado en la casa romana los últimos 25 años y la revista especializada WWD baraja la posibilidad de que su sucesor sea Alessandro Michele. Su última colección, que fue una apuesta al negro, fue un mensaje de despedida sin nosotras saberlo. El que ha sido director creativo de la legendaria casa romana Valentino los últimos ocho años, el también romano Pierpaolo Piccioli, abandona la enseña de moda y costura, según acaba de anunciar en un comunicado la propia firma. En dicho comunicado Piccioli explica así su abandono: “No todas las historias tienen un principio y un fin. Algunas viven en un presente eterno que brilla con tanta fuerza que ni siquiera proyecta sombras. He estado en esta compañía durante veinticinco años y durante ese tiempo he existido y he vivido gracias a la gente que ha confeccionado el tejido de esta hermosa historia que es la mía, la nuestra”.

Con su tratamiento audaz de volúmenes y colores, su inteligentísima estrategia comercial y sus siempre sorprendentes desfiles, consiguió resituar Valentino en el imaginario del siglo XXI e introducirlo en el vestuario diario de muchas mujeres, desde sus famosas tachuelas, ahora abandona la casa de moda habiéndola devuelto a lo más alto. "Estoy agradecido a Pierpaolo por su papel como director creativo y por su visión, compromiso y creatividad que han llevado a la maison Valentino a lo que es hoy", comenta Jacopo Venturini, CEO Valentino en dicho comunicado. Rachid Mohamed Rachid, presidente de Valentino, comenta en el comunicado de prensa emitido: "Extendemos nuestro más profundo agradecimiento a Pierpaolo por escribir un capítulo importante en la historia de la Maison Valentino. Su contribución durante los últimos 25 años dejará una huella indeleble".

Pierpaolo Piccioli se ha despedido en su Instagram con una publicación con una imagen que casi habla más que la propia fotografía: “No todas las historias tienen un principio y un final, algunas viven una especie de eterno presente que brilla con una luz intensa, tan fuerte que no deja sombras. Llevo 25 años en esta empresa, y 25 años existiendo y conviviendo con las personas que han tejido conmigo los hilos de esta hermosa historia que es mía y nuestra. Todo ha existido y existe gracias a las personas que he conocido, con las que he trabajado, con las que he compartido sueños y creado belleza, con las que he construido algo que es de todos y que permanece inmutable y tangible. Esta herencia de amor, sueños, belleza y humanidad, la llevo conmigo, hoy y siempre. Esta es la belleza que hemos creado, es vida, esperanza, oportunidad y gratitud, es mi gente, mi corazón, es el amor que te da todas las posibilidades del mundo, especialmente aquellas que no podrías imaginar por ti mismo. Gracias a todas y cada una de las personas que han hecho esto posible de una forma u otra, ha sido un privilegio y un honor compartir mi viaje, y mis sueños, con vosotros. Y gracias al Sr. Valentino y a Giancarlo Giammetti que me dieron los suyos”.