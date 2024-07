La Princesa Leonor se viste de Letizia con este traje rojo para poner rumbo a su primer viaje oficial en solitario

Termina una semana muy importante para la Princesa Leonor, con su mayor reto en solitario, el primer viaje internacional en solitario. La Princesa Leonor va a llevar a cabo este viernes su primer viaje oficial al extranjero, con una visita a Lisboa de unas seis horas en la que le recibe el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien le impondrá una de las más altas condecoraciones del país y ante quien pronunciará un discurso. Leonor viaja acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y ya ha sido despedida con honores en el pabellón de Estado del aeropuerto de Madrid-Barajas a las 10.30 horas, en un acto en el que también se estrena. Y nosotras, solo nos hemos podido fijar en su look de viaje, que irremediablemente nos recuerda mucho a los de su madre, la Reina Letizia.

Un look de viaje que ha elegido la Princesa Leonor con este traje rojo que nos recuerda mucho a los estilismos de su madre, la Reina Letizia, firmado por CH Carolina Herrera. Está formado por una blazer cruzada de línea entallada, realizada en crepé con cuello con solapa de pico y cierre de doble botonadura con seis botones que cuesta 790 euros. Un 'total look' rojo que ha completado con un pantalón a juego con el bajo acampanado de 390 euros, sandalias de tacón sensato y unos de los pendientes favoritos de su madre. El modelo 'I am Red' de Gold & Roses.

El look de Leonor rumbo a Portugal. Gtres

Estaremos pendientes de su aterrizaje en Portugal para ver si como Letizia hace siempre, ya baja con otro estilismo del avión, que será el que lleve durante estas frenéticas nueve horas de viaje. La elección de Portugal como debut de la princesa en el exterior responde a los lazos históricos y a las intensas relaciones entre los dos países, así como a la estrecha amistad entre Felipe VI y Rebelo de Sousa.

El look de Leonor. Gtres

9 horas dan para mucho: La agenda del viaje de Leonor a Portugal

Tras su llegada a Lisboa, la agenda de Leonor se abre en el emblemático Monasterio de los Jerónimos (12.20 hora peninsular española), con una ofrenda floral ante la tumba de la figura más relevante de las letras portuguesas, el poeta Luís de Camões, y una visita al edificio, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1983. A continuación, escoltada por un escuadrón de caballería, se trasladará al Palacio de Belém, residencia oficial del presidente de la república, donde será el recibimiento oficial.

Rebelo de Sousa le impondrá la banda de la Gran Cruz de la Orden de Cristo y le ofrecerá un almuerzo, donde la heredera al trono tomará la palabra al comienzo. La visita se completará a primera hora de la tarde en el Oceanário lisboeta, también en compañía del mandatario portugués, con un recorrido y una mesa redonda con jóvenes científicos que trabajan en programas de conservación del medio marino, y ya de vuelta para España en un viaje exprés de nueve horas después de una semana frenética para Leonor tras su paso por Cataluña para los Princesa de Girona.