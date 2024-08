Las chicas que van al polo en verano van a querer copiarle a Claudia Osborne el vestido más bohemio con sandalias planas

No hay otro look más verano y perfecto para cualquier ocasión en verano, y Claudia Osborne lo tiene claro para una tarde de polo en Sotogrande. Estamos hablando de los vestidos bohemios que no faltan en la maleta de las mujeres que mejor visten en sus vacaciones de verano, como los caftanes para Naty Abascal, y siempre con sandalias planas cómodos como Amelia Bono en Sancti Petri.

Claudia Osborne. Gtres

Un estilismo de esos que siempre pone de acuerdo a las chicas más pijas o a las más hippies, porque un vestido bohemio es todo lo que podemos pedirle a las tardes de verano. Y si no lo tienes claro, el estilismo de Claudia Osborne te va a acabar de convencer.

Porque si siempre asociamos el polo en Sotogrande a los estilismos más pijos, la hija de Bertín Osorne nos ha dejado claro que los vestidos bohemios también son perfectos para esta cita. La coach ha sido fotografiada junto a su marido, José Entrecanales, y unos amigos, luciendo un vestido suelto y bohemio con unas sandalias planas y un recogido desenfadado y veraniego. Un recogido con una pinza en su moño que ha combinado con este look tan bohemio.

El estilo de Claudia Osborne

La pequeña de las tres hijas de Bertín Osborne puede presumir de una elegancia inigualable. Y no, no necesita ponérselo todo para destacar. La sencillez forma parte de su estilo y eso es sin duda una de las claves de su éxito.