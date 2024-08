Violeta Mangriñán disfruta en Castellón del verano en familia y el conjunto de punto calado más sexy con sandalias planas

Estamos a finales de agosto y eso significa que el verano está por desgracia llegando a su fin, por eso nuestras influencers favoritas aprovechan los últimos coletazos para pasar tiempo con sus familias antes de volver a la rutina, prueba de ello, la valenciana Violeta Mangriñán. Quien ha estado recargando pilas antes de volver a Madrid por las preciosas playas de Castellón. Donde nos ha deleitado con un look que no deja duda alguna de porque es una de las figuras más seguidas en el panorama fashion de nuestro país, apostando por un vestido de punto calado que, lejos de ser una simple prenda casual, se convierte en todo un manifiesto de estilo.

La tendencia de los conjuntos de punto ha resurgido con fuerza este año, consolidándose como una de las opciones más elegantes y versátiles para los días de calor. Atrás quedaron los días en los que el punto estaba reservado solo para el invierno. Al igual que en los últimos veranos, este tejido se ha reinventado en versiones ligeras y aireadas que abrazan el cuerpo sin sofocarlo, ofreciendo una combinación perfecta entre confort y estilo.

Violeta Mangriñán no es la única que ha caído rendida ante los encantos del punto veraniego. Durante estos meses hemos visto a numerosas celebrities e influencers luciendo esta tendencia en sus vacaciones, desde los idílicos paisajes de la Costa Amalfitana hasta las playas más exclusivas del mediterráneo. Cada una, con su propio toque, ha demostrado la versatilidad de esta prenda, ya sea en formato maxi para un look más bohemio, o en versiones mini, para aquellas que no temen mostrar un poco más de piel.

El secreto del éxito del punto calado radica en su capacidad para adaptarse a diferentes contextos y estilos. Puedes llevarlo en una jornada informal junto al mar, como hace Violeta, o incluso atreverte a combinarlo con accesorios más atrevidos para una cena al aire libre. Además, su textura añade una dimensión extra que lo hace destacar sin necesidad de recurrir a estampados o colores estridentes.

En el caso de la empresaria e influencer, su elección de complementarlo con unas sandalias planas negras es un acierto rotundo. Este tipo de calzado, además de ser cómodo, refuerza la estética relajada del look, dejando todo el protagonismo al outfit. Es una lección sencilla, pero eficaz: cuando llevas una prenda que ya de por sí tiene carácter, los accesorios deben complementar, no competir.

Este verano 2024, el punto se ha ganado un lugar en el armario de toda amante de la moda. Así que, si todavía no has sucumbido a la tendencia del punto, este es el momento perfecto para hacerlo. Y quién sabe, quizás también logremos capturar un poco de esa magia que Violeta irradia con cada una de sus elecciones de moda.