De la reina Camilla a la princesa Ana: todos los looks de las 'royals' para celebrar la misa de la Pascua británica

Camilla Parker sorprende con un look de lo más elegante en la Pascua británica 2025. Como indica la tradición en cada Domingo de Resurrección, la familia real británica se ha desplazado hasta la capilla de San Jorge para despedir estos días de festividad. Sin embargo, hemos notado la ausencia de algunos royals, como el príncipe Guillermo y Kate Middleton, de la misma manera que ocurrió en 2024. La misa de Pascua ha sido presidida por Carlos III y la reina consorte, quienes han reflejado rostros emotivos a la par que alegres en esta cita tan importante en su agenda.

Como es costumbre, entre los invitados han asistido la princesa Ana, Sarah Ferguson, Beatriz de York, su hermana, Eugenia de York, o Sophie de Wessex. No cabe duda de que este acto religioso es uno de los más relevantes para los Windsor y también para las editoras de moda. Porque se trata uno de los momentos clave para analizar, así como de comentar, cada uno de los looks de las royals, que no suelen cometer ningún error y centran toda su atención a cada detalle de estos. A lo largo de la vida de Camilla hemos observado una apuesta por el estilo absolutamente elegante, clásico y femenino con algunas lecciones de estilo protagonizadas por otras monarcas europeas. Sobre todo, en los actos oficiales es amante de recurrir a los abrigos a modo de vestido, como también ha hecho en varias ocasiones Kate Middleton o, incluso, Diana de Gales. Ahora, Camilla ha sorprendido con un abrigo celeste en la Pascua británica, una tonalidad que le sienta bien con su cabello, así como le otorga más luminosidad al rostro

El look de Camilla para presidir la misa de Pascua este 2025

Durante el año pasado, la reina consorte escogió un vestido midi en verde botella con falda evasé. Sobre todo, llamó la atención por su escote abierto y sus detalles de efecto satinado, que elevó con botas de tacón favorecedoras y complementos en negro (guantes de piel, sombrero de tamaño grande, capa cortita y bolso de mano de la firma de lujo Chanel). Lo que más impactó de este diseño fue el color escogido, ya que se trató de un mensaje de esperanza.

Ahora, Camilla se ha decantado por la tonalidad celeste, una inesperada decisión, puesto que en anteriores ediciones vimos otras más oscuras. Un abrigo elegante de corte midi con falda de vuelo sutil, mangas largas, cuello de pico y adornado con bordados tanto en la zona delantera como en los puños. Lo ha combinado con pamela con flor 3D al tono y complementos en beige: guantes, bolso de mano y zapatos de tacón sensato.

Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Las 'royals' británicas que han asistido a la misa de Pascua

La princesa Ana también ha asistido a la misa de Pascua con un atuendo similar al del año anterior. Y es que también ha escogido un abrigo estampado recto de corte midi en verde (con broche decorativo), sombrero a juego y pantalones rectos en negro con bolso de mano al tono.

Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

También, en el mismo color hemos encontrado a Beatriz de York con un vestido midi fluido que destaca mangas largas abullonadas, botones decorativos en la zona delantera y cinturón para enfatizar la cintura. Para complementar el look ha recurrido a un tocado de lo más especial.

Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

En cambio, Sophie de Wessex ha deslumbrado con un abrigo largo en berenjena junto con un atuendo impoluto en blanco. Asimismo, ha llamado la atención de una manera muy sofisticada con un tocado de lo más original en rosa empolvado.

Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Sarah Ferguson ha asistido a la misa de Pascua con la combinación bicolor que nunca falla: en negro y blanco. Con chaqueta de tweed con biés a contraste y falda midi asimétrica de lo más destacable junto con zapatos de tacón bajo, guantes y diadema.

Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Un año más, los looks de las royals en la Pascua británica han dado mucho de qué hablar, dándonos lecciones de estilo en un día tan especial como este.