Camila y la princesa Ana envían un mensaje esperanzador a través de sus looks para celebrar la misa de la Pascua británica

Camila Parker y la princesa Ana de Inglaterra han asistido al servicio religioso de Pascua con doslooksen verde como motivo al color esperanza. A las 10:45 horas han llegado Carlos III y Camila ParkerBowles a la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor este Domingo de Resurrección. Asimismo, hemos podido observar la llegada de otras figuras reales, como la princesa Ana o la duquesa de York, Sara Ferguson. No obstante, esta ceremonia también ha estado marcada por la ausencia de Kate Middleton y Guillermo de Gales. La confirmación de la asistencia del rey Carlos III ha estado en duda hasta el último momento. No obstante, ha aparecido de la mano de la reina consorte con un elegante traje sastre en marino combinado con corbata celeste. Una de las curiosidades que más ha llamado la atención de este servicio religioso de Pascua ha sido la colorimetría que han protagonizado todas las vestimentas de las royals. Desde Camila del Reino Unido hasta la princesa Ana, pasando por Sara Ferguson. Cada una de las figuras reales ha escogido un tono de verde distinto, pero con un claro mensaje escondido tras este: la esperanza. Asimismo, hemos observado que han complementado sus vestidos con accesorios elegantes y sofisticados, como capas cortitas o fascinadores decorativos.

Empezando por la reina consorte, Camila Parker Bowles, ha escogido un vestido midi en un verde botella con falda evasé. Este llama la atención por su escote abierto y sus detalles de efecto satinado. Ha elevado el look con unas botas de tacón favorecedoras, así como con los complementos en negro más sofisticados: guantes de piel, sombrero de tamaño grande, capa cortita y bolso de mano de la firma de lujo Chanel. En cambio, la princesa Ana ha optado por el verde pastel a través de un abrigo de tweed de corte midi a modo de vestido. También, lo ha conjuntado con guantes en marrón y fascinador en negro con pluma acorde con los tonos de la vestimenta. No obstante, ha sorprendido con sus botas casuales y cómodas de efecto ante y decoradas con flecos. Por último, Sara Ferguson también ha mantenido la elegancia que le caracteriza con un vestido de tweed y decorativos desfalcados y con el añadido un cinturón mini en negro. Para finalizar su vestuario, ha recurrido a los accesorios en negro de la misma manera que lo ha hecho Camila Parker: zapatos de tacón bajo, medias transparentes, bolso de mano y diadema con apliques.

Britain's King Charles and Queen Camilla attend Easter service NEIL HALL Agencia EFE

Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Un año más, Carlos III y Camila del Reino Unido asisten al servicio religioso de Pascua, pero con la ausencia de los príncipes de Gales. En honor a la esperanza, las royals han vestido con atuendos en verde elegantes a la par que adecuados.