Desfile de las Fuerzas Armadas: La Reina Letizia deslumbra en el Día de la Hispanidad con un vestido de tweed en verde elegantísimo

Como cada 12 de octubre, estamos de celebración. Tal como señala la tradición, desde la Glorieta del Emperador V hasta la Plaza de Colón se ha desplegado el desfile miliar de la Hispanidad 2025 con un homenaje a la bandera hasta dar comienzo la recepción en el Palacio Real, donde tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía y los Reyes de España han estado presentes para presidir el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y el desfile militar. Y una vez más, el look de la Reina Letiza ha vuelto a ser noticia tras cumplirse 21 años desde su primera aparición en este acto nacional de relevancia.

Como decíamos, alrededor de las 11.00 horas de este domingo, la Familia Real ha estado presentes junto con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras personalidades de las autoridades autonómicas o diplomáticas. Esta vez, Madrid ha dado la tregua suficiente para conmemorar un día como este con buenas temperaturas y cielos despejados, así como huyendo de las lluvias o borrascas que se instalaron en la edición del año anterior. Una oportunidad climatológica que la Reina Letizia ha sabido aprovechar deslumbrando un estilismo sofisticado, sutil y discreto con el que ha dado el mayor protagonismo a la heredera al trono. Recordemos que durante 2024 recurrió a la prenda de entretiempo por excelencia, como es la gabardina midi en beige, junto con un dos piezas de Poète, zapatos de tacón sensato de Magrit Shoes y bolso de mano de Olivia Mareque en rojo, como guiño a nuestro país. Ahora, ha vuelto a ser fiel a su atuendo favorito, los vestidos, para completar los mejores looks de Letizia en el Día de la Hispanidad.

Letizia deslumbra en el desfile militar del 12 de octubre con vestido de tweed verde

Este día tan mágico está en el foco de todos los españoles y la Reina Letizia ha vuelto a estar en boca de todos a causa de su look para el desfile militar de la Hispanidad este 12 de octubre. Como bien hemos ido viendo a lo largo de los años, ha regresado a su repertorio de vestidos elegantísimos a través de uno de los colores que más luz le otorga al rostro, como es el verde.

Los reyes presiden el desfile del día de la Fiesta Nacional Chema Moya Agencia EFE

Su delicadeza brinda un modelo de cuello redondo con mangas francesas ligeramente ajustadas que sigue de un cuerpo ajustado y una falda midi evasé que movimiento sutil. Está confeccionado por uno de los materiales más saciados a estas alturas del año y que más vemos a la royal, como es el tweed, tanto en su repertorio de chaquetas, tops o vestidos.

En cuanto a accesorios, ha querido darle el mayor protagonismo al vestido. Por ello, únicamente ha hecho recurso de un cinturón delgado en negro para marcar su figura y que va a juego con los zapatos de tacón sensato y el bolso de mano de Carolina Herrera que hemos visto en otras ocasiones. Ha presumido de su melena suelta con raya hacia un lado y look de maquillaje natural con tonos neutros y rosados.

La evolución de su estilo en el Día de la Hispanidad

A lo largo de los años, la Reina Letiza ha tenido una evolución en sus looks del día 12 de octubre. Lo más característico, así como sello identificativo, ha sido su inclinación hacia los diseñadores españoles, como Juan Vidal la firma andaluza Vogana. Si echamos un vistazo hacia atrás, Felipe Vaerla se convirtió en su mejor aliado para conseguir brillar en cada Día de l Hispanidad, con prendas más clásicas: vestidos entallados, cortes estructurados o uso de tweed. Es decir, estilismo que todos reconocemos a día de hoy.

La Reina Letizia con vestido de Felipe Varela. Gtres

No obstante, en 2021 rompió con esta tradición apareciendo con un vestido celeste de María Barragán. Desde este momento, cada vez más ha ido confiando en maestros más contemporáneos con ideas más distintivas y que no dejan indiferente a nadie con estampados florales, detalles de fruncidos que estilizan la figura o aberturas en las mangas.

La Reina Letizia con vestido de Vogana. Gtres

Este 2025 ha seguido con esta corriente, donde la Reina Letizia ha protagonizado un vestido de tweed verde, demostrando que lo sofisticado y el menos es más siempre triunfa en eventos de este calibre. También, con el que se ha sentido una madre orgullosa otorgando el mayor protagonismo a la Princesa Leonor y disfrutando de la vuelta de la Infanta Sofía a este 12 de octubre.