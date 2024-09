La Reina Letizia cumple 52 años: ¿por qué se ha convertido en una de las royals europeas con más estilo?

Estamos de celebración. Este domingo, 15 de septiembre, la Reina Letizia cumple 52 años y, a modo de honor, desciframos la razón por la que se ha convertido en una de las royals europeas con mejor fondo de armario en los últimos años. Porque no solamente crea tendencia en los actos oficiales con sus vestimentas glamurosas (que, posteriormente, analizarlas es una obligación), sino que también se ha coronado más de una vez mostrándonos estilo con sus looks casuales, presumiendo de las zapatillas deportivas de marcas españolas (que se agotan en poco tiempo) o los vaqueros más socorridos que mejor sientan a todo tipo de edades. Lo que es la práctica que utiliza Doña Letizia la sabemos, pero la cuestión es saber cuál es la teoría de la monarca para convertir en oro cada prenda que luce. "Las claves del estilo de la Reina Letizia son su habilidad para adaptar las tendencias a su figura, su atención al detalle, y su elección de prendas que transmiten poder y elegancia sin excesos. Sabe cómo resaltar su silueta con cortes impecables, apuesta por colores que la favorecen, y no teme innovar con estampados o texturas", aclara Jesús Reyes, periodista especializado en moda y Casa Real española que recientemente ha lanzado su libro centrado en la heredera al trono, Leonor: estilo de una Borbón y Ortiz. A todo ello, uno de los detalles más destacables de Doña Letizia es su admiración por los diseñadores españoles, así como la combinación de piezas de lujo con marcas más accesibles (como Mango o Zara), que le permiten estar siempre en el punto de mira de la moda.

Aunque la Reina Letizia se decante por un estilo clásico, no tiene miedo a nada en el sector de la moda, puesto que se atreve con todas las tendencias de cada temporada. "El estilo de la Reina Letizia ha evolucionado hacia una mezcla de sofisticación, modernidad y accesibilidad. En los últimos años, ha optado por looks que combinan elegancia clásica con toques contemporáneos, destacándose por la elección de prendas ajustadas, siluetas depuradas y un uso estratégico del color", informa el experto en moda. Insiste en que el equilibrio entre tradición y vanguardia es su secreto para adaptarse a cada ocasión con un estilo impecable. También, debemos hablar de su apuesta por la moda española en cada uno de los actos oficiales o apariciones públicas, que siempre es un tema para comentar. Jesús Reyes recalca que no se ha convertido en un referente de estilo solamente por su elegancia, sino también por su apoyo a las marcas made in Spain. "Envía un mensaje de cercanía y apoyo a la industria local. Esto la diferencia y conecta con el público, mostrando que la moda de calidad no tiene que ser inalcanzable", añade.

La Reine Letizia en Marivent. Gtres

Lo cierto es que las royals europeas están al orden del día. Una de las más queridas, no únicamente por su estilo, sino también por su cercanía con el pueblo, es Kate Middleton, que en numeradas ocasiones luce atuendos con guiños a la princesa Diana de Gales. De la misma manera, Mary de Dinamarca se ha convertido en un nuevo foco de moda en que se analiza su vestimenta en las distintas apariciones públicas. No obstante, la Reina Letizia destaca por un estilo más audaz y contemporáneo en comparación con otras monarcas europeas. "Mientras que Kate Middleton y Mery de Dinamarca tienden a mantener un enfoque más tradicional y clásico, Letizia no teme experimentar con tendencias, cortes modernos y piezas statement. Además, su constante apuesta por la moda española y su capacidad para mezclar marcas de lujo con opciones más asequibles le otorgan una distinción única y cercana", opina el periodista de moda.

La Reina Letizia en Barcelona. Gtres

Las tendencias de otoño que ya está llevando la Reina Letizia

En plena Semana de la Moda de Milán y Mercedes-Benz Fashion Week 2024, es de relevancia hacer una pequeña mención a las tendencias que veremos en otoño. Ya se están viendo en todas las ciudades, hayan bajado las temperaturas o no: estampado de lunares, color granate, estilo boho chic, cárdigans de punto, entre otras nuevas modas. Doña Letizia es una de las primeras mujeres que se adelantan a dichas tendencias en su fondo de armario y, como editoras de moda, ya hemos fichado más de una prenda que llevaremos en los próximos meses. "Entre ellas, destacan los trajes sastre con un toque más relajado, las texturas como el tweed o la lana, y una paleta cromática que incluye tonos neutros combinados con colores intensos. Además, la incorporación de prendas más casuales como zapatillas o jerséis cómodos, pero estilizados, refleja una tendencia hacia la moda utilitaria y versátil. Opciones la mayoría que veremos lucir, estoy seguro, por Doña Letizia", aclara Jesús Reyes.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Además de hablar de las tendencias que lleva la monarca, en muchas ocasiones comenzamos a llevar cierta prenda, accesorio o calzado gracias a ella. Recordemos las zapatillas deportivas que la Reina Letizia comenzó a lucir a causa de su accidente de pie y que ahora no para de presumir de ellas. "La incursión de la Reina Letizia en el uso de zapatillas deportivas en actos públicos marca un paso significativo hacia la normalización de este tipo de calzado en contextos formales. Su habilidad para combinar comodidad con estilo, especialmente en momentos de recuperación, ha demostrado que es posible lucir profesional y a la moda sin renunciar al confort", comenta el experto.

La Reina Letizia y su look en Oviedo. Gtres

A sus 52 años, la Reina Letizia se ha convertido en una de las royals europeas con mejor estilo, así como una mujer referente a la hora de vestir en distintos ámbitos y ocasiones.