La Reina Letizia recupera su vestido rosa más favorecedor con tacones cómodos y pendientes joya multicolor

Letizia ha vuelto a confiar en el poder del rosa para uno de sus últimos actos oficiales de la semana. La Reina ha presidido en Madrid una reunión de la Fundación FAD Juventud como presidenta de honor, apostando una vez más por la sostenibilidad en su armario y rescatando una de sus piezas más icónicas: un vestido rosa fucsia firmado por Hugo Boss que ya había lucido en otras ocasiones.

Una vez más, la Reina Letizia confirma que reciclar piezas de su vestidor con acierto y creatividad puede ser sinónimo de elegancia, incluso en las citas más institucionales.

El look a todo color de la Reina Letizia

Se trata del modelo Dellini, una prenda confeccionada en georgette de seda que destaca por su estilo boho y un diseño que estiliza al máximo: cuerpo camisero de manga larga (remangada con naturalidad), puños abotonados y una falda escalonada con forma en A. El vestido, que estrenó en junio de 2021 y ha repetido varias veces desde entonces, incluye un cinturón de cordón con herrajes que remarca la cintura y potencia la silueta.

La reina Letizia preside la reunión del Patronato de la “Fundación FAD Juventud” José Oliva Europa Press

Para completar el look, Letizia ha adaptado el estilismo a su estado físico actual, con molestias en los pies, y ha apostado por la comodidad sin renunciar al estilo: unos slingbacks rosa claro de Magrit con kitten heel, que armonizan a la perfección con el tono del vestido. En otras apariciones con este mismo diseño, ha variado el calzado optando por salones de Carolina Herrera o alpargatas de Clououi, demostrando la versatilidad de esta prenda.

El toque de color y sofisticación lo han puesto unos pendientes joya de la firma española Dime Que Me Quieres, con piedras en tonos rosas, verdes, lilas y naranjas. Un accesorio llamativo y alegre que, aunque ya no está disponible por pertenecer a una colección pasada, suma frescura y modernidad al conjunto. Como es habitual, no faltó su inseparable anillo de Coreterno, un símbolo de su estilo personal.