La Reina Sofía se va de concierto con la blazer estampada con brillo ideal para Nochevieja

La agenda de la Reina Sofía no para, y en las última semanas ha sido de lo más ajetreada. Desde mercadillos solidarios, al cumpleaños de la Infanta Elena, comida navideña con la Infanta Cristina y ahora un concierto a favor de la sostenibilidad, antes de terminar este 2023. Si ayer nos fijábamos en su abrigo de terciopelo verde y sus botines de tacón sensato, hoy lo hacemos en esta blazer estampada con brillo que es perfecta para nuestras madres y abuelas en Nochevieja. Y lo ha hecho para a acudir anoche al concierto de la orquesta ‘La Música del Reciclaje’, de Ecoembres, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de la capital. No hay duda de que la Reina Sofía está plenamente comprometida con el trabajo de Ecoembes al ser nada más y nada menos que la presidenta de honor del Comité Protector de ‘La Música del Reciclaje’, por eso no es la primera vez que la vemos en esta cita.

La Reina Sofía ha presidido el concierto solidario 'La Música del Reciclaje', acompañada por su hermana, Irene de Grecia. Y nosotras, nos hemos fijado en su look, que de nuevo ha sido su uniforme favorito con blazer y pantalón de vestir, pero esta vez con una americana con estampado y brillos. Un estilismo al que la Reina le añadía un fular marrón junto a sus múltiples collares con amuletos, que no se quita, y cada vez añade más.

La reina Sofía asiste al concierto interpretado por la Orquesta de La Música del Reciclaje de Ecoembes Javier Lizon EFE

Con este estilismo, la Reina Sofía ha dejado claro que el marrón también es un color ideal para nuestros eventos nocturnos, y así nos salimos del típico color negro, al que todas solemos recurrir.