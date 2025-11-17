Sara Carbonero apuesta por las zapatillas Adidas del momento en su escapada más turista a Londres

Sara Carbonero ha vuelto a demostrar que su influencia en moda no conoce fronteras. La periodista compartía una imagen de su escapada a Londres, una escena nocturna y lluviosa con el Big Ben iluminado como telón de fondo. Y, como acostumbra, lo que podría haber sido una simple foto turista se transforma en inspiración absoluta para vestir en un viaje urbano.

Su estilo effortless vuelve a imponerse con un look práctico, cálido y perfectamente alineado con las tendencias actuales. Pero, aunque el conjunto al completo funciona a la perfección, hay un detalle que acapara todas las miradas: las zapatillas Adidas marrón chocolate que se han convertido en el calzado más buscado del 2025.

Las zapatillas marrón chocolate que arrasan este 2025

El estilismo de Sara tiene un claro protagonista: las Adidas Handball Spezial en marrón chocolate. Este modelo, que ha pasado de ser una pieza casi cult a convertirse en uno de los más vendidos del año, mezcla estética retro, comodidad y un color que este invierno es sinónimo de tendencia absoluta.

El look de Sara. Instagram @saracarbonero

El marrón chocolate domina la temporada gracias a su calidez y versatilidad, algo que firmas de lujo y predicciones cromáticas ya habían adelantado. Y el auge ha sido tal que todo lo que toca este tono —abrigos, bolsos, jerséis y, sobre todo, zapatillas— se vuelve objeto de deseo inmediato. Las Handball Spezial, con su ante suave, sus tres bandas en contraste y su suela caramelo, encajan a la perfección en esta tendencia.

Un look urbano perfecto para recorrer la ciudad

En la imagen, Sara combina las zapatillas con un abrigo negro de lana de corte largo, ideal para combatir el frío londinense manteniendo la elegancia. A ello suma unos vaqueros amplios en azul denim que aportan el toque relajado indispensable en este tipo de outfit.

El resultado es un look pensado para caminar, improvisar planes, hacerse fotos y disfrutar de la ciudad sin renunciar a la estética. Su mochila negra, práctica y con cierto aire minimalista, remata un conjunto que muchas replicarán este invierno.

Sara Carbonero confirma la tendencia viajera del invierno

Con este estilismo, Sara vuelve a confirmar que las mejores tendencias no siempre nacen en una alfombra roja; a veces surgen en una simple foto nocturna bajo la lluvia. Su apuesta por las Adidas marrón chocolate reafirma la hegemonía de este modelo y, de paso, convierte su escapada en inspiración para quienes buscan un look viajero cómodo, moderno y muy actual.

Las Handball Spezial ya estaban posicionadas como uno de los imprescindibles de la temporada, pero la imagen de Sara no hace más que consolidarlas como el calzado definitivo del 2025.