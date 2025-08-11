Victoria Federica se quita las trenzas para deslumbrar en la noche más solidaria de Marbella con un vestido negro de gala

La Gala Starlite 2025 volvió a convertir la Cantera de Nagüeles en el epicentro del glamour y la solidaridad. Bajo el lema Masquerade Night, esta cita filantrópica reunió a decenas de rostros conocidos para apoyar las fundaciones Niños en Alegría y Lágrimas y Favores, con un donativo mínimo de 1.000 euros por cubierto. Aunque este año se notó la ausencia de Antonio Banderas, ocupado en un rodaje en Londres el mismo día que celebraba su 65 cumpleaños, la alfombra roja brilló con fuerza gracias a invitadas como Victoria Federica, que acaparó todas las miradas con su elección estilística.

La Gala Starlite no solo es un escaparate de moda, sino también un símbolo de compromiso social. Con dieciséis ediciones a sus espaldas, se ha consolidado como una de las tradiciones solidarias de referencia en España, reuniendo a celebridades, empresarios y filántropos en una noche en la que el glamour y la causa solidaria van de la mano. La edición de este año transformó el escenario de la cantera en una auténtica puesta teatral, con máscaras, candelabros y destellos dorados y rojos que crearon un ambiente mágico. La recepción incluyó experiencias exclusivas y una cena de autor, haciendo que los asistentes disfrutaran de una velada única mientras colaboraban con fines benéficos.

Un cambio de look que marca el final del verano

Si en sus últimas apariciones Victoria Federica había apostado por las trenzas como peinado estrella de la temporada, en esta ocasión sorprendió con un cambio de imagen. La hija de la Infanta Elena optó por llevar la melena suelta, ultra lisa y con raya al medio, en un estilo minimalista y elegante que resaltaba sus facciones y aportaba un aire sofisticado al conjunto.

El look de Victoria. Gtres

Para esta noche solidaria, Victoria Federica eligió un vestido de gala negro que no dejó indiferente a nadie. El diseño, de tirantes finos, destacaba por un escote central en forma ondulada, sujeto por pequeños detalles joya en la parte superior e inferior, creando un efecto visual atrevido pero equilibrado. La silueta recta y el largo hasta los tobillos reforzaban la elegancia del look, mientras que el color negro, siempre infalible, aportaba ese toque atemporal propio de las grandes alfombras rojas.

El look de Victoria. Gtres

La joven completó su outfit con unos stilettos negros de tacón fino y un collar corto de perlas, un accesorio clásico que contrastaba con la sensualidad del vestido y aportaba un guiño de refinamiento. Como joyas adicionales, lució pendientes brillantes y un delicado anillo, manteniendo la premisa de “menos es más”.

Victoria Federica, icono de estilo emergente

Con este look, Victoria Federica demuestra que está consolidando su posición como referente de estilo en eventos de alto nivel. Su capacidad para alternar entre estilismos bohemios, casuales y de gala la convierte en una de las jóvenes más versátiles del panorama social español. Y en Marbella, con este vestido negro de escote escultórico, dejó claro que sabe cómo hacer que una noche solidaria se convierta también en una lección de moda.