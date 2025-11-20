Sara Carbonero saca sus UGG de confianza para sobrevivir a los días más fríos (y futboleros) de Madrid

Sara Carbonero lleva años marcando un estilo propio que mezcla naturalidad, comodidad y pequeños guiños de tendencia. Y sus últimas Stories lo dejan claro: cuando bajan las temperaturas en Madrid, la periodista tiene un uniforme que no falla.

Ayer por la tarde, Sara estaba en los Campos de Fútbol Ernesto Cotorruelo para acompañar y animar a su hijo mayor en un amistoso de la selección sub-12 madrileña,un plan que conoce bien y que siempre comparte con su habitual sentido del humor. Junto a dos amigas, escribía: “No me libro de estas dos ni con agua caliente”, dejando claro que el frío no impide un buen plan entre confidencias, risas y fútbol infantil.

Cuando el frío aprieta, Sara tira de abrigo y bufanda-manta

En sus imágenes se aprecia la crudeza del invierno madrileño: viento, temperaturas bajas y ese gesto inevitable de quien intenta mantener la cara caliente. “No hace frío. No hace frío. No hace frío”, repetía con ironía en una foto en la que solo se ven sus ojos sobre una bufanda XL gris que le cubre prácticamente medio rostro.

Sara Carbonero. Instagram

Sara optó por un abrigo oscuro, una maxi bufanda efecto manta y una gorra negra que completa ese aire deportivo, práctico y muy reconocible en sus estilismos de día. Un combo perfecto para pasar varias horas a la intemperie sin renunciar a la estética que tanto la define.

Las UGG que no faltan en su uniforme de madre futbolera

Pero si hay un detalle que ha revolucionado a sus seguidoras, son las botas. En el pantallazo que compartió, se ve claramente la etiqueta trasera: son UGG, la firma que cada invierno vuelve a posicionarse como la más deseada en calzado cálido y confortable.

Las Ugg de Sara Carbonero. Instagram @saracarbonero

Se trata de un modelo en ante camel, caña corta y plataforma robusta, uno de los diseños tendencia de la firma que combina comodidad absoluta con ese toque urbano que encaja en prácticamente cualquier look casual. Ella misma lo dejó claro añadiendo: “No es publi. Son las botas de la temporada futbolera”, un guiño que confirma que estas son sus botas reales del día a día y no un contenido promocional.

Este modelo, además, es uno de los más buscados de UGG por su capacidad para aislar del frío, su ligereza y la versatilidad del color camel, que funciona con vaqueros, leggings térmicos o incluso vestidos de punto.

El estilo práctico (pero inspirador) de Sara Carbonero

La periodista vuelve a demostrar que el estilo real, el que de verdad conecta con sus seguidorxs, no solo está en las alfombras rojas o en los shootings, sino en los planes cotidianos: los entrenamientos de los hijos, los partidos de fin de semana o las tardes heladoras en una grada.

Sara Carbonero. Instagram

Sara ha conseguido que ese tipo de estética —relajada, cómoda, con capas, tejidos suaves y colores neutros— se convierta en una referencia para mujeres que buscan inspiración para su día a día sin complicaciones. Y estas UGG camel son, sin duda, una pieza clave dentro de ese armario práctico y funcional.

Las botas que querrás copiar este invierno

Si algo ha dejado claro con estas Stories es que las UGG siguen siendo la inversión inteligente del invierno: cálidas, fáciles de combinar, resistentes y con ese aire despreocupado que encaja en cualquier plan casual. Y sí, también son perfectas para sobrevivir a un partido sub-12 en pleno Madrid helado.

Porque si hay algo que Sara Carbonero domina —además del estilo— es cómo convertir un plan futbolero en una lección de moda cómoda y real. Y este invierno, sus UGG camel de plataforma son las grandes protagonistas.