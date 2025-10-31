Sara Carbonero tiene la chaqueta más bohemia que eleva cualquier look en los días más fríos (y grises) de Madrid

Sara Carbonero vuelve a demostrar por qué es una de las mujeres más influyentes en materia de estilo. La periodista, fiel a su estética relajada y con alma bohemia, ha conquistado Instagram con una de esas prendas que definen el otoño: una chaqueta larga de punto con estampado jacquard multicolor de su firma, Slowlove, que eleva cualquier look y aporta calidez incluso en los días más fríos y grises de Madrid.

La chaqueta que se ha convertido en su sello

La pieza, confeccionada en hilatura sostenible, presenta un diseño largo con escote en pico, manga amplia y cinturón que estiliza la figura y aporta movimiento. Su tejido suave y su combinación de colores tierra, burdeos, azul y verde crean un efecto visual tan envolvente como favorecedor. Disponible en la web de la marca por 67,49 euros (antes 89,99 euros), es una de esas inversiones que merece la pena hacer antes de que se agote.

Sara la ha lucido junto a Isabel Jiménez en una de las imágenes más comentadas de la nueva campaña de Slowlove, donde ambas posan en un entorno natural que refuerza la esencia sostenible y auténtica de la colección. La periodista la combina con un jersey de punto beige y una falda fluida, logrando un resultado boho chic que resume a la perfección su estilo personal: femenino, libre y sin esfuerzo.

Cómo combinar la chaqueta bohemia este otoño

La versatilidad es uno de los grandes atractivos de esta prenda. Puede llevarse con vaqueros rectos y botines para un look casual de día o con vestidos largos y botas altas para una versión más romántica y sofisticada. Además, su paleta de tonos permite integrarla fácilmente en cualquier armario, aportando un toque de color sin perder armonía.

El estilo boho sigue más vivo que nunca

Con esta propuesta, Sara Carbonero reivindica la moda con alma, aquella que apuesta por tejidos naturales, cortes cómodos y un aire artesanal que conecta con la naturaleza. Slowlove, la firma que fundó junto a Isabel Jiménez, mantiene su compromiso con la sostenibilidad sin renunciar al diseño ni a la tendencia.

Chaqueta punto. Slowlove

Esta chaqueta de punto jacquard es mucho más que una prenda de abrigo: es una declaración de estilo. Perfecta para esos días fríos en los que el cuerpo pide confort, pero el alma necesita belleza. Y, una vez más, Sara Carbonero demuestra que el estilo bohemio no pasa de moda… solo se reinventa con la misma magia que ella desprende.