Sonsoles Ónega firma el look perfecto para inspirar tus comidas de Navidad si tienes más de 40

Sonsoles Ónega vuelve a demostrar que domina como pocas el arte de vestir para un evento de día: elegante, equilibrada, moderna y con ese punto de personalidad que convierte cualquier look suyo en inspiración directa para nuestro armario. Su aparición ayer en la presentación del libro Los 20 iconos de Madrid, un acto celebrado en Plaza Mahou (Puerta 54 del Estadio Santiago Bernabéu), ha dejado uno de los estilismos más favorecedores que hemos visto de la periodista en los últimos meses. El proyecto cuenta con la colaboración de figuras literarias de primer nivel, como Juan Gómez-Jurado y Sonsoles Ónega, quienes han apadrinado y prologado la obra junto al autor y divulgador Manu García del Moral, y que ya se puede comprar en librerías. ¡Un regalo perfecto para Navidad!

El coloquio, apadrinado por Sonsoles Ónega y Juan Gómez-Jurado, reunió al escritor Manu García del Moral y a numerosos amantes de Madrid para celebrar los lugares, monumentos y experiencias que hacen única a la ciudad. Pero, además del contenido cultural del encuentro, hubo otro protagonista claro: el look impecable de Sonsoles, y la caña de Mahou, que es uno de los iconos descubiertos.

Un jersey lila que ilumina y rejuvenece

La periodista apostó por un jersey ajustado en color lila suave, un tono que no solo está de plena tendencia esta temporada, sino que además rejuvenece, suaviza las facciones y aporta una luminosidad increíble a mujeres de más de 40. El lila es uno de esos colores que funcionan en invierno igual que en primavera y que se pueden elevar con los accesorios adecuados, tal y como hizo Sonsoles.

El look de Sonsoles. Cortesía

El fit del jersey, entallado pero elegante, define la silueta sin marcar en exceso y sienta de maravilla bajo prendas de cintura alta, como las que llevaba en este look.

Pantalones altos en tono púrpura: la fórmula infalible para estilizar

Sonsoles combinó el jersey con pantalones de cintura alta en un púrpura profundo, rectos, con caída perfecta y un cinturón fino para rematar la estructura. Esta mezcla de lilas y morados crea una armonía cromática súper sofisticada, ideal para comidas de Navidad donde quieres ir arreglada, elegante y sin estridencias.

La fórmula “jersey + pantalón alto” es una de las más favorecedoras para mujeres de más de 40, porque alarga visualmente la figura, define la cintura y aporta una presencia muy pulida sin necesidad de recurrir a vestidos o brillos exagerados.

Complementos que elevan: el poder del collar dorado

El toque final llegó con un collar dorado de eslabones, un accesorio potente que contrasta con el lila y eleva automáticamente el conjunto. Es el tipo de pieza que transforma un look de oficina en uno perfecto para una comida navideña con familia, amigas o compañeros de trabajo.

Además, Sonsoles apostó por un maquillaje natural y un peinado corto con volumen, muy en su línea, que redondeó un estilismo moderno y atemporal. Si buscas inspiración real, elegante y nada recargada, el look de Sonsoles Ónega es exactamente lo que necesitas. Funciona para mujeres de más de 40 porque cumple todos los requisitos del “buen vestir” navideño:

Favorece a todos los tipos de cuerpo

Aporta color sin excesos

Es cómodo para eventos largos

Tiene un punto festivo gracias al toque dorado

Permite ir arreglada sin caer en clichés navideños

Además, es un estilismo fácilmente replicable con prendas de fondo de armario, lo que lo convierte en una opción realista, versátil y muy elegante.

Un look para guardar en tu carpeta de inspiración

La periodista confirma que no hacen falta lentejuelas ni vestidos llamativos para triunfar en los planes navideños. A veces, basta con una buena paleta de color, prendas que trabajen a favor de la silueta y un par de accesorios bien elegidos. Sonsoles Ónega lo ha vuelto a hacer: ha firmado un look perfecto para comidas de Navidad… y para recordar que, con estilo, menos siempre es más.