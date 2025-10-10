Sara Carbonero vuelve a marcar tendencia con vaqueros rotos y jersey con los hombros al descubierto

Sara Carbonero vuelve a demostrar que domina como nadie el arte de vestir con naturalidad y estilo. La periodista y empresaria ha aparecido recientemente en una entrevista grabada para La cara buena del mundo, y su look se ha convertido en la inspiración perfecta para quienes buscan un estilismo sencillo pero cargado de personalidad.

En la imagen, Sara se decanta por un conjunto informal y femenino que gira en torno a una prenda básica que nunca falta en su armario: los vaqueros rotos. Un clásico que, en su caso, cobra un aire totalmente chic gracias a su forma de combinarlos.

Los vaqueros rotos que nunca pasan de moda

Sara apuesta por unos jeans de corte recto, ligeramente desgastados y con roturas en la rodilla, una elección que rejuvenece cualquier look sin perder el toque elegante que la caracteriza. El modelo, de inspiración noventera, se ajusta a la silueta sin ceñirse demasiado, logrando ese equilibrio perfecto entre comodidad y estilo que tanto identifica a la manchega.

El look de Sara. @saracarbonero

Este tipo de vaqueros vuelve con fuerza esta temporada. Las roturas, estratégicamente situadas, aportan un aire desenfadado que combina con la tendencia casual chic que domina el otoño 2025. Y si hay alguien que sabe llevarlos con naturalidad, es precisamente Sara, que consigue hacer de lo sencillo algo aspiracional.

Cómo combina Sara Carbonero sus jeans de diario

Para completar el look, la periodista eligió un jersey amplio en tono gris anudado sobre los hombros, dejando un hombro al descubierto para conseguir un efecto relajado y femenino. Un gesto muy suyo que refuerza su estilo personal: espontáneo, romántico y siempre con un punto bohemio.

En cuanto a los complementos, optó por una pulsera de cuero y anillos dorados, piezas discretas pero con identidad, además de su característica melena suelta ondulada y un maquillaje natural con labios nude. El resultado es un estilismo que respira autenticidad, sin artificios, pero perfectamente medido.

El uniforme otoñal de Sara Carbonero

Cada vez que aparece en público, Sara refuerza su sello inconfundible: prendas básicas, tejidos naturales y una paleta cromática neutra. En este caso, los vaqueros rotos se convierten en la base de un look urbano y atemporal, ideal para el día a día y muy fácil de replicar.

Este tipo de estilismos, que mezclan piezas informales con toques de elegancia relajada, son la mejor prueba de que el estilo no tiene que ver con las tendencias efímeras, sino con saber quién eres. Y Sara, una vez más, lo deja claro con un look tan sencillo como inspirador.