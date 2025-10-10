La chaqueta de lunares de Carmen Lomana que adoran las madrileñas y ahora está rebajada

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer. La empresaria y socialité acudió al brunch solidario celebrado en el Hotel Santo Mauro con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, acompañada de rostros conocidos como Virginia Pozo (Coosy) o Marina García Joyas, y lo hizo con un look impecable que mezcla clasicismo, feminidad y ese toque de sofisticación tan suyo.

La protagonista absoluta de su estilismo fue una chaqueta de lunares de la marca española Coosy, una de las firmas más queridas por las madrileñas con más estilo. Y no es para menos: la pieza está confeccionada en tejido satinado en tono crudo con estampado polka dots en negro, una combinación atemporal que eleva cualquier outfit.

La chaqueta de lunares más elegante (y rebajada) del otoño

El diseño en cuestión pertenece a Coosy Studio, la línea más exclusiva de la marca gallega. Se trata de la chaqueta ST.005, con un original escote geométrico, botonadura forrada y un volante estructurado en la cintura que estiliza la silueta y aporta movimiento. Una prenda que respira savoir-faire español y que, además, está rebajada a 89 euros (antes costaba 180 euros) en la web de la firma.

El look de Carmen @carmen_lomana

Carmen la combinó con pantalones negros de corte fluido y joyas en plata, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia clásica y modernidad. El resultado: un look de invitada ideal para brunchs, eventos o comidas especiales en la capital.

Un look que define la elegancia atemporal de Carmen Lomana

A sus 77 años, Carmen Lomana sigue marcando tendencia con cada aparición. Su elección no es casual: los lunares, tan característicos de la moda española, aportan ese aire de optimismo y sofisticación que nunca pasa de moda. Y si a eso se le suma un patrón impecable y el sello “made in Spain”, el éxito está asegurado.

Chaqueta lunares. Coosy

La empresaria completó su look con una melena suelta perfectamente pulida, labios en tono rosado y un maquillaje natural que realzaba su luminosidad. Una demostración más de que el estilo no entiende de edad ni de tendencias pasajeras.

Carmen Lomana confirma con este estilismo que las prendas bien cortadas y los tejidos de calidad son siempre la mejor inversión. Y si encima están rebajadas, se convierten en un auténtico flechazo para las amantes del buen vestir.