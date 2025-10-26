De Susana Molina a Nagore Robles: los disfraces de fantasía del cumpleaños influencer de Dulceida

Dulceida vuelve a organizar una fiesta tematizada para celebrar su cumpleaños. Este 23 de octubre ha dado la bienvenida a los 36 años de la manera más bonita, como es rodeada de su familia: su mujer Alba Paul y su hija Aria. Sabemos que la influncer es toda una sabia de cómo planificar los eventos más exitosos o las reuniones más divertidas, como acaba de ocurrir este fin de semana con un código de vestimenta que han seguido todos sus invitados del sector. En sí, hemos vuelto a ver disfraces que serán una fuente de inspiración para este Halloween.

Como ocurre durante cada año, Dulceida celebra por todo lo alto su cumpleaño con un patrón: una temática de dresscode. Recordemos algunos de ellos, puesto que sobre estas fechas es común ver publicaciones en las redes sociales de parte de los creadores de contenido junto con looks de escándalo para conmemorar a la empresaria. Hablamos de la inspiración de Disney (una de las más virales), la fiesta de pijama de 2023 o la basada en hadas como ha sido en esta edición. De la misma manera que hemos visto cómo han triunfado Tana Rivera y Eugenia Martínez de Irujo en la fiesta de sus 26 años en Sevilla, ahora Dulceida ha triunfado con su estilismo de fantasía, convirtiéndose en Campanilla.

Un vestido joya elegantísimo

Como decíamos, Dulceida se ha convertido en toda un hada con un total look en verde menta de lo más favorecedor. Ha hecho recurso de una prenda de vestir de fondo de armario que perfectamente podría estar en cualquier alfombra roja o evento relevante gracias a su aire elegante y glamuroso. Estamos hablando de un diseño de tweed mini de cuello redondo y tirantes anchos que se ajusta perfectamente a su silueta y está decorado con cristales que lo convierten en uno mucho más sofisticado y especial.

Dulceida en su fiesta temática de cumpleaños. Instagram @nataliabeciu

Para caracterizar el vestuario, ha utilizado accesorios florales, como una corona delicada y sutil, así como unas maxi alas al tono y unas sandalias de tacón al estilo Cenicienta. Junto con su nuevo corte de pelo clavicut, ha deslumbrado un look de maquillaje de acabado luminoso y sombra de ojos rosadas y azules para acentuar esa sensación de fantasía y magia.

Todos los looks de los invitados influencers

A través de Instagram Stories hemos podido observar todos los looks de los influencers que han asistido al 36 cumpleaños de Dulceida. Entre ellos, Natalia Beciu con un vestido blanco de encaje con mangas transparentes, hombreras estructuradas y falda de vuelo.

Natalia Beciu: vestido de encaje + motivos florales en el cabello

Natalia Beciu. Instagram @nataliabeciu

También, en relación con los trucos de belleza, ha decorado su melena ondulada con motivos florales perfectamente en sintonía con la temática, así como ha deslumbrado un look de maquillaje glowy.

Susana Molina: vestido chocolate de gasa + recogido dosmilero

Susana Molina. Instagram @nataliabeciu

Si ayer vimos a una Susana Molina con un estilo vampírico, ahora se ha convertido en un hada fashionsta con el color de la temporada. Se trata de un vestido en chocolate con el añadido diagonal de una gasa fluida a tono a la que ha sumado una mariposa para acentuar ese aire de fantasía. Junto con ello, se ha marcado un peinado dosmilero, como es un recogido con trenzas y mechones sueltos.

Nagore Robles: corpiño + falda de gasa en blanco

Nagore Robles. Instagram @nataliabeciu

Nagore Robles ha escogido un total look en blanco conformado por corpiño de encaje y falda asimétrica fluida y con volumen. En términos beauty, ha lucido un recogido con ondas desenfadadas y un make up en tonos marrones para ganar profundidad y el añadido de unos glitters.

Sofía Suescun: combinación en verde con peinado desenfadado

Sofía Suescun. Instagram @sofiasuescun

De la misma manera que Dulceida, Sofía Suescun ha vestido el verde para ser un hada del bosque. Lo ha conformado con un vestido ajustado convertido en falda junto con un corpiño, también. También, ha añadido unas alas al tono con transparencias y un peinado desenfadado con motivos de mariposas, a juego con su look de maquillaje.

Ponemos el broche de otro a un cumpleaños de Dulceida de temática de fantasía, donde todos se han convertido en hadas fashionistas y glamorosas. Todo ejemplos en los que nos inspiraremos para los disfraces de Halloween de este 31 de octubre.