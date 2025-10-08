Tamara Falcó tiene claro que la camiseta de rayas es el uniforme eterno de octubre (y más con pantalones blancos)

Tamara Falcó ha vuelto a demostrar que cuando se trata de estilo effortless, nadie la supera. La marquesa de Griñón ha sido fotografiada en su fin de semana en Ibiza con un look de inspiración marinera que ya podemos declarar oficialmente su uniforme de octubre. Una combinación tan sencilla como impecable que resume a la perfección el nuevo otoño: natural, práctico y con ese toque parisino que tanto la caracteriza.

El look no tiene complicación pero sí mucho acierto: una camiseta de rayas marineras —la prenda más clásica del armario cápsula—, unos pantalones blancos amplios de lino o algodón, y unas zapatillas deportivas básicas. Una fórmula que Tamara repite con frecuencia porque funciona, estiliza y resulta ideal para esos días de entretiempo en los que todavía apetece ir ligera pero sin renunciar al estilo.

La fórmula infalible del entretiempo

Las camisetas marineras siempre han sido un básico de fondo de armario, pero Tamara Falcó sabe cómo actualizarlas. Le basta con apostar por una silueta fluida, cuello barco y manga tres cuartos, que deja entrever discretamente su collar dorado tipo medallón, otro de sus sellos personales. Lo combina con un pantalón blanco de corte relajado, de pinzas suaves y tejido natural, que le da movimiento y ligereza al look.

El look de Tamara. Gtres

El resultado es una imagen pulida, sin artificios, con ese equilibrio perfecto entre lo clásico y lo casual. Tamara consigue que incluso un paseo urbano parezca una postal de vacaciones en la Costa Azul.

Minimalismo con sello Falcó

Si algo define el estilo de la marquesa es su habilidad para convertir lo simple en sofisticado. En lugar de seguir las tendencias más estridentes del momento, Tamara apuesta por el minimalismo refinado: prendas atemporales, paleta neutra y materiales de calidad. Este look es la prueba. Con el pelo recogido en una coleta baja y sin apenas maquillaje, logra una elegancia natural que muchas quieren imitar.

Y lo mejor es que este uniforme de octubre se puede recrear fácilmente con prendas que todas tenemos en el armario o que encontramos en marcas como Massimo Dutti, Zara o Sézane. Una camiseta de rayas (desde unos 19,95 euros), pantalón blanco fluido (a partir de 39,95 euros) y unas deportivas sencillas bastan para conseguir el mismo aire relajado y chic.

Un otoño con espíritu francés

Mientras otras se lanzan a las botas altas o los abrigos de lana, Tamara mantiene su estilo fiel a ese espíritu francés que tanto la inspira. Este look es ideal para una jornada de trabajo, un viaje o incluso un paseo de fin de semana. La clave está en los pequeños detalles: la naturalidad, los complementos discretos y la actitud relajada.

El look de Tamara Falcó. Gtres

Una vez más, Tamara Falcó confirma que la elegancia no está en lo que llevas, sino en cómo lo llevas. Y su uniforme de octubre lo deja claro: menos es más, y la sencillez bien entendida siempre será tendencia.