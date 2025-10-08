Victoria Federica confirma en Madrid por qué esta cazadora de Zara es la más viral de la temporada

Victoria Federica ha vuelto a demostrar que no hay prenda que le siente mejor que la cazadora más viral del otoño. Después de arrasar con ella en París, la hija de la infanta Elena ha repetido look este jueves en Madrid, donde acudió a una cena organizada por Hublot junto a varias amigas e invitadas del mundo de la moda y la belleza. Y sí, su chaqueta efecto piel de Zara volvió a ser la protagonista indiscutible.

En sus historias de Instagram, Victoria compartió varias imágenes del evento, entre ellas una en la que posa sonriente junto a Katia G. Colomer y otras donde se la ve disfrutando de la velada con un estilismo sobrio, elegante y con ese aire effortless chic tan característico en ella.

El punto clave del look volvió a estar en su biker oversize de Zara, una prenda que ya se ha convertido en la más deseada del entretiempo gracias a su diseño estructurado, su cuello alto con botones a presión y su acabado efecto piel que recuerda a los modelos más icónicos de Yves Saint Laurent.

La cazadora más viral (y más buscada) de Zara

Valorada en 59,95 euros, la cazadora ha sido definida por las editoras de moda como una de las prendas más virales del momento. Su estética oversize, su patrón amplio y su inspiración en la moda francesa la han convertido en un básico de temporada, agotándose en cuestión de horas en varias tallas y acumulando miles de visualizaciones en TikTok.

El look de Victoria. Instagram @vicmabor

Zara la describe como una cazadora de cuello subido con trabillas en los hombros y bolsillos laterales, perfecta para jugar con las proporciones y elevar cualquier conjunto urbano.

Victoria Federica la combinó esta vez con un look completamente negro, aportando un toque rockero pero sofisticado, ideal para una noche de evento en la capital. Su elección demuestra que no hace falta recurrir a grandes marcas de lujo para conseguir un estilismo de impacto: basta con saber cómo llevar una prenda clave con actitud.

Detalles de lujo y un guiño a la belleza francesa

En esta ocasión, la joven completó su look con un reloj Hublot de esfera negra y correa de caucho, una pieza que aportaba el toque de lujo al conjunto, y un bolso de estampado damero que sumaba textura al outfit. Además, Victoria etiquetó en sus stories a Dior Beauty y a la maquilladora Mara Fervi, dejando claro que confió en la maison francesa para su look de noche, con un maquillaje natural, luminoso y perfectamente equilibrado.

Victoria Federica en el evento. Instagram @vicmabor

Su aparición en este evento vuelve a confirmar que Victoria Federica se ha consolidado como uno de los referentes de estilo más seguidos del panorama nacional. Capaz de convertir una cazadora de 59,95 euros en el objeto de deseo del otoño, la sobrina del rey Felipe VI firma un nuevo acierto con sello propio: moda asequible, actitud de pasarela y elegancia sin esfuerzo.