Taylor Swift se casa: todos los detalles de su anillo de compromiso de estilo vintage y diseñado por Travis Kelce

¡Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos! Tras dos años de relación, aproximadamente, la estrella del pop ha compartido con todos su followers una de las noticias más deseadas por todos nosotros. Lo ha hecho con un carrusel de fotografías enternecedoras, envueltos de un jardín de flores y con una de sus propias canciones de fondo, So High School, acompañadas de una descripción como homenaje a sus fans: "tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan".

Al fin, la cantante estadounidense está viviendo su propio cuento de hadas donde ha tomado el relevo de Juliette en su conocidísimo tema Love Story. Porque no sabemos si será más casualidad o intencionalidad, pero el jugador de Los Jefes de Kansas ha llevado a la realidad los correspondientes versos del estribillo. "Romeo, llévame a un lugar donde podamos estar solos. Estaré esperando, solo queda correr. Tú serás el príncipe y yo seré la princesa. Es una historia de amor, cariño, solo di que sí". Para muchos, significa la banda sonora de su historia de amor o, incluso, suena en las bodas y ahora está siendo de la propia artista.

Taylor Swift anuncia su boda con Travis Kelce

Tras los rumores de la noticia, al fin Taylor Swift ha anunciado su casamiento con Travis Kelce. Sin embargo, a todos se nos ha parado el corazón cuando, de repente, este martes 26 de agosto, hemos abierto Instagram y nos hemos encontrado con dicha publicación, la cual ya contaba con 500.000 likes al minuto.

Solos, en silencio, rodeados de naturaleza en un jardín repleto de diferentes estilos de flores y subidos en una especie de altar. Travis ha llevado una camisa negra junto con unos pantalones blancos, mientras que Taylor un conjunto de rayas de Ralph Lauren (top de tirantes finos y falda larga). Ha hincado rodilla y ha salido un 'sí quiero'. Porque cuando el amor es fácil, no hay complicaciones en el camino.

Todos los detalles de su anillo de compromiso

Entre las fotografías, hemos visto al detalle el anillo de compromiso de Taylor Swift. Y ya podemos adelantar que ha sido todo un acierto, puesto que ahora se lleva la estética más vintage con un toque más maximalista. En concreto, este modelo es de talla Old Mine, una de las más antiguas, que destaca por un diamante rectangular con esquinas redondeadas de gran tamaño montado sobre una banda ovalada dorada con cuatro garras de lo más elegante. Además, dicha banda también está decorada con otros diamantes pequeños, que otorgan un brillo sutil y discreto. Todo indica con que Travis ha trabajado de la mano de Artifex Fine Jewelry, de Nueva York, para hacer este anillo a la medida para Taylor Swift.

Su historia de amor desde 2023

La pareja estuvo hablando durante el verano de 2023 y se conoció la historia cuando el deportista acudió a uno de los conciertos de Taylor Swift durante su gira de The Eras Tour en julio, en el Arrowhead Stadium de Kansas. Dos meses después se intercambiaron los papeles, puesto que la cantante fue vista entre la multitud en uno de los palcos del Arrowhead Stadium, en el partido entre los Kansas City Chiefs y los Chicago Bear.

Al final de este partido, la pareja fue vista saliendo del estadio cogidos de la mano. Ddesde entonces, no se esconden y presumen de su amor hasta el día de hoy, donde se han comprometido a pasar toda una vida juntos.

Travis Kelce y Taylor Swift. Gtres

Tras hacerse eco de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, Taylor Swift también lo ha anunciado con una publicación sorpresiva. Nosotras, como editoras de moda, estaremos atentas de todos los próximos detalles.