Telma Ortiz reaparece en Madrid con el traje sastre más elegante y otoñal tras su separación

Telma Ortiz ha vuelto a la vida pública y lo ha hecho fiel a su estilo más reconocible: elegante, discreta y muy profesional. La hermana de la Reina Letiziareapareció en el Palacio Municipal de IFEMA, en Madrid, con motivo de la XI edición de los Diálogos del Agua, un encuentro internacional sobre sostenibilidad hídrica organizado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Lo hizo casi un mes después de hacerse pública su separación del abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, mostrando una imagen serena y completamente centrada en su faceta laboral.

El traje de cuadros que define el nuevo estilo ‘working girl’

Para esta reaparición, Telma Ortiz volvió a confiar en una de sus fórmulas más efectivas: el traje sastre. En esta ocasión, optó por un diseño en tono gris jaspeado, con americana entallada y pantalón de corte recto, que aportaba estructura y elegancia sin perder comodidad. La chaqueta, que llevó abierta y con las mangas ligeramente remangadas, daba al conjunto un aire relajado y contemporáneo, mientras que el pantalón, de caída fluida, añadía movimiento al look.

Aagesen interviene en la XI edición de los Diálogos del Agua Eduardo Parra Europa Press

Debajo del traje, Telma combinó la sobriedad del gris con una camiseta o top de punto fino en tonos neutros, una elección que aportaba textura y restaba formalidad al estilismo. En los pies, unos salones de ante negro ponían el broche clásico y sofisticado, perfectos para una jornada profesional. Como accesorio, llevó un bolso bandolera de piel negra con hebilla metálica, práctico y con un toque moderno, ideal para un look de oficina o eventos de trabajo.

Una imagen más sobria y otoñal

Si en su última aparición pública, el pasado mes de septiembre, apostó por un conjunto blanco que recordaba al estilo más minimalista de su hermana la Reina Letizia, en esta ocasión Telma se inclinó por un look más sobrio e incluso más otoñal, acorde con la temporada y con el tipo de evento. Los tonos grises y neutros, combinados con tejidos suaves y estructuras clásicas, transmitían serenidad y profesionalidad, en línea con su papel como asesora sénior en la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de la CAF.

Profesional, natural y fiel a su esencia

Durante el encuentro, Telma Ortiz se mostró cercana y natural, conversando de manera distendida con otros asistentes, entre ellos la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Lejos del foco mediático y centrada en su carrera internacional, la cuñada del Rey Felipe VI vuelve a demostrar que su estilo ‘working girl’ es un reflejo de su personalidad: práctico, elegante y sin estridencias.

Cada una de sus apariciones públicas reafirma que, aunque discreta, Telma Ortiz domina como pocas el arte de vestir para proyectar autoridad y calma a partes iguales. Este traje gris, con su sencillez estudiada, se convierte así en el mejor ejemplo de que la elegancia silenciosa también puede ser poderosa.