Teresa Urquijo y Almeida se visten iguales con kimonos coloridos y originales en una cita en Madrid

Teresa Urquijo y Almeida se coordinan con looks bohemios, originales y llamativos. Esta vez, debemos analizar unas prendas que han sido las grandes protagonistas de su última aparición en una cita cultural en Madrid, como es la apertura de la exhibición Casa Chamberí. Desde este 12 de octubre en el Día de la Hispanidad no les habíamos vuelto a ver juntos hasta este sábado, donde han acaparado todas las miradas, así como han revolucionado las redes sociales.

Como decíamos, la pareja han asistido a este evento de exhibición que reúne a algunos de los estudios más destacados de interiorismo, arquitectura, arte y diseño. Una asistencia de lo más especial que Blanca Barrera-Cuadra, encargada de este proyecto, no ha dudado en compartirlo vía Instagram. "Gracias queridos Teresa y Martínez-Almeida por haber venido a conocer nuestro pequeño proyecto Casa Chamberí con tantísimo cariño. Fue un auténtico honor recibiros y saber que tenemos un alcalde, que también valora y apoya los proyectos pequeños. El nuestro concreto, un proyecto construido con fe, ilusión y mucho tesón", ha comentado junto con las fotografías de ambos. Momento en el que las editoras de moda no hemos dudado en analizar, así como en comentar, estos estilismos en sintonía y con una simbología artística y con talento artesanal.

Los kimonos coloridos que comparten Teresa Urquijo y Almeida

Marido y mujer no han dudado en sumarse a la presentación con estos kimonos que también los han vestido los demás invitados. Se trata de una prenda que es común verla en el armario de Teresa Urquijo, puesto que enlaza perfectamente con su estilo bohemio, relajado y con un toque hippie. En sí mismo, un diseño de estampado de rayas verticales que combina diferentes tonalidades cálidas, como rosas, rojos o terracota. En su caso, lo ha combinado con un jersey de punto fino en gris junto con unos vaqueros oscuros y un pañuelo, también colorido, que decoraba su cuello.

En el caso del alcalde de Madrid ha seguido su estética clásica, como es un jersey de punto en verde combinado con una camisa clásica en azul celeste por debajo y unos pantalones de vestir en gris. Una cita de lo más original en la que socialite y político han hecho match con la vestimenta que perfectamente podría estar en el armario de Urquijo.

Un estilo con sello personal

Cada vez vamos viendo más definido el estilo característico de Teresa Urquijo, donde existe un uso de las piezas más effortless, básicas y decoradas con estampados étnicos o florales. Si lo analizamos, una de las más repetidas o favoritas de su fondo de armario son tanto los kimonos como los caftanes, unas piezas que siempre acaban decorando y completando cada uno de sus looks. En concreto, y como hemos comentado anteriormente, este diseño que han lucido ambos podría ser su aliado perfecto para el día a día junto con vestidos bohemios, blusas holgadas o vaqueros rectos.

Teresa Urquijo y Almeida acaban de protagonizar unos estilismos de lo más llamativos. Y podemos decir que dicha prenda de vestir está totalmente en tendencia esta temporada de otoño-invierno 2025/26 a causa de su estética boho chic.