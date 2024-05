Todos los detalles del sorprendente vestido de novia de María de Chiris en su boda con Felipe Benjumea Porres en Sevilla

Ha llegado el gran día. Felipe Benjumea Porres y María de Chiris se dan el 'sí quiero' en la iglesia del Señor San José de Sevilla. Tras tanta espera, este 25 de mayo a las 12:45 horas, los Benjumea y los Mora Figueroa se han reunido para celebrar el inicio del matrimonio. Se han casado Felipe Benjumea Porres, hijo de Felipe Benjumea Llorente (expresidente de Abengoa) y Blanca Porres Guardiola, con María de Chiris Mora Figueroa, hija de Gilles de Chiris y Mercedes Mora-Figueroa Rivero. Aunque ya sean marido y mujer, la celebración ha empezado este viernes y se alargará hasta mañana al finalizar el fin de semana. Esta noche de viernes, la pareja ha organizado la deseada preboda de carácter informal (y privada) para disfrutar antes de los invitados. Uno de los momentos más icónicos en cualquier boda es la entrada de la novia para analizar todos los detalles del vestido. De la misma manera que ocurrió en el vestido de novia de Carmen Ballesteros, hemos observado a una bridal con un diseño minimalista a la par que elegante. El vestido de novia de María de Chiris se compone de un cuerpo de escote barco y ajustado decorado con finos bordados verticales. A partir de este se desprende una falda evasé acompañada de una doble falda de tul que ayuda a que el look tenga más movimiento. Como también vimos en la boda de Melissa Villarreal, la novia ha escogido un elegante mono de altura media como peinado en el que reposa una delicada y fina tiara colorida. También, ha deslumbrado un largo velo precioso y un ramo de peonías fucsias como toque de color. Uno de los detalles más originales se observa en los zapatos de tacón, en los que ha dejado atrás el clásico color blanco y se ha arriesgado con unos de efecto charol en marrón.

Sin ninguna duda, hemos visto a una novia de lo más clásica, pero con varios toques distintivos que han causado sensación. Una vez finalizada la boda de Felipe Benjumea Porres y María de Chiris, la celebración continuará con un cóctel y almuerzo en uno de los lugares más emblemáticos de Sevilla: Real Club Pinera. Los looks de las invitadas han sido coloridos, llamativos y desenfadados. La mayoría de las asistentes han optado por vestidos de invitada fluidos, con estampados sencillos y combinaciones de colores alegres para estar acorde con la época de primavera. Los accesorios han sido de lo más comentados de los looks de invitada, en los que podemos ver grandes broches, cinturones anchos, fulares o capas semitransparentes. Sin ninguna duda, las tendencias en looks de invitadas hablan por sí solas. Dejaremos atrás los vestidos o trajes glamurosos para dar paso a los más casuales que podemos encontrar en marcas low cost.

Boda de Felipe Benjumea Porres y María de Chiris. Gtres

El vestido de novia de María Chiris ha sido toda una sorpresa tanto para los invitados como para las editoras de moda. Cumple con todas las tendencias en vestidos de noviaque más veremos esta temporada: tejidos fluidos, siluetas minimalistas y detalles escasos.