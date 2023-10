El top asimétrico de Isabel Díaz Ayuso es todo lo elegante para un look de oficina

Si ayer era la camisa denim con lazada, hoy hablamos de este top negro con manga asimétrica de Isabel Díaz Ayuso que es perfecto para un look de oficina. Porque no hay día que la presidenta madrileña no nos inspire con sus estilismos, y los próximos días aún lo será mucho más. Ayer en el acto tuvo lugar en la Real Casa de Postas, un evento que ha sido la antesala del encuentro amistoso que disputará esta noche a las 20:45 horas el equipo madrileño y el americano en las instalaciones del WiZink Center, como homenaje al conocido como niño maravilla, y que está patrocinado por el Gobierno regional. Como ha recordado Díaz Ayuso, Luka Dončić, actualmente jugador titular de los Mavericks de Dallas, y por eso le ha entregado un reconocimiento. Todo eso, antes del Día de la Hispanidad donde también nos fijaremos en el estilismo de la presidenta madrileña y de su viaje a Nueva York a partir del sábado donde seguramente nos volverá a dejar estilismos de altura.

Pero ahora nos fijamos en este total look negro perfecto para ir a la oficina, porque tiene ese punto elegante pero tampoco demasiado. Y es que Isabel Díaz Ayuso ha combinado un top negro con manga asimétrica con lazada con una falda negra midi para un estilismo perfecto.

Isabel Diaz Ayuso. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

Hoy la presidenta madrileña tiene una agenda de lo más ajetreada, y como siempre, nosotras estaremos pendientes de todos sus estilismos para inspirarnos en este otoño 2023.