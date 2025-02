Tops de 16 a 30 euros para ir de la oficina al tardeo

El tiempo vale oro en cuanto hablamos de looks. Solamente las que trabajamos en una oficina sabemos el estrés que sentimos cuando intentamos fusionar la estética elegante con la fashionista, en un mismo estilismo. Sobre todo cuando lo utilizamos desde la jornada de trabajo hasta el momento de tardeo con nuestros compañeros. Porque aunque al principio parezca ser complicado de ejecutar, te aseguramos de que es más fácil de lo que pensamos. Únicamente debemos fijarnos en aquellas prendas transformadoras que son aptas tanto para los looks de oficina como más festivos con tan solo toques sencillos de combinación. Porque los tops para ir al trabajo son la nueva camiseta básica.

Una de las prendas que antes no solíamos ver en las oficina son los tops. Eso sí, las marcas españolas se han encargado exclusivamente de lanzar modelos más sofisticados, fluidos y con toques en tendencia perfectos para convertirte en la empleada con más sabiduría en la moda. Que se combinan con vaqueros anchos o rectos, pantalones de vestir, faldas evasé o trajes sastre. Unas alternativas que son funcionales tanto dentro de la oficina como fuera de ella durante el tardeo. De esta manera, no tienes que preocuparte por cambiar de look cuando salgas del trabajo, sino ir directa a la cita de diversión con tus compañeros o círculo de amigos. Y como editoras de moda nos encanta descubrir los tops más llevados y baratos que todos debemos tener en el fondo de armario, hemos echado un vistazo en las marcas españolas favoritas por un precio de 16 a 30 euros. Idóneos para sacarles partido tanto este invierno como durante la temporada de primavera-verano 2025. Desde con cierre delantero con cremallera hasta con escote asimétrico con detalle de hebilla en el hombro, pasando por las transparencias y encajes que hemos visto sobre la pasarela en la Semana de la Moda. Zara, Mango o H&M tiene todas las respuestas y nosotras pensamos hacerles caso.

Top con cremallera, de Zara (18 euros)

Top con cremallera. Zara

Top asimétrico, de H&M (16 euros)

Top asimétrico. H&M

Top en chocolate, de Pull&Bear (18 euros)

Top en chocolate. Pull&Bear

Top con textura, de Mango (28 euros)

Top con textura. Mango

Top con transparencias, de Bershka (20 euros)

Top con transparencias. Bershka

Top cuello halter, de Massimo Dutti (30 euros)

Top cuello halter. Massimo Dutti

Top con nudo en el escote, de Mango Outlet (rebajado a 18 euros)

Top con nudo en el escote. Mango Outlet

Está claro que los tops son todo un básico de fondo de armario al que siempre recurrimos durante el día a día. Esta vez, ha quedado demostrado que también son perfectos para la oficina, así como para acabar la jornada de trabajo con un tardeo con compañeros o amigos.