El traje de Isabel Díaz Ayuso en color berenjena es el básico que no puede faltar en el armario de las mujeres más elegantes

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a su agenda tras las festividades del Dos de Mayo en Madrid, y ha dejado a un lado el toque más torero para recuperar uno de sus estilismos de confianza, el traje. Y lo ha hecho para asistir ayer por la tarde a «La Razón de Isabel Díaz Ayuso» que se celebró en la sede del diario, que este año conmemora su 25 aniversario. Un traje en color berenjena que no puede faltar como básico de fondo de armario de las mujeres que mejor visten y más elegantes. Si el otro día Ayuso se convertía en la mejor vestida de los actos del Dos de Mayo en Madrid con un vestido con toque goyesco en la hombrera y todas pensábamos que había elegido ese look para acudir por la tarde a Las Ventas, Ayuso eligió otro outfit para asistir a la tradicional corrida Goyesca y disfrutar de otra tarde de toros. Y como eres de esperar lo volvió a hacer con un guiño torero con una maravillosa cazadora vaquera de Aguja de Arte, la misma firma de complementos de inspiración taurina hechos a mano que le hizo la hombrera que lució junto al vestido. Pero ahora ha vuelto al look más sobrio con el traje más elegante y clásico.

Porque Isabel Díaz Ayuso es el claro ejemplo de como llevar traje en primavera, ya sea para ser la invitada perfecta a cualquier evento o para ir a la oficina o una quedada con amigas. El chaleco se ha convertido en una de las prendas más populares de la temporada, y no es difícil entender el por qué. Esta versátil y elegante propuesta puede ser la clave para actualizar cualquier look de primavera o verano. Eso sí, no hablamos de cualquier diseño, sino de su versión más clásica: tipo sastre, con botones delanteros y preferiblemente en tonos neutros como negros, gris, de raya diplomática o en color blanco. Pero Ayuso que también es muy fan de los chalecos, ha demostrado que la clásica blazer se sigue llevando con traje.

Porque en primavera el traje de color berenjena se lleva con camiseta básica blanca debajo como ha hecho Isabel Díaz Ayuso.