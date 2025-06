El truco poco conocido para conseguir en Zara las prendas agotadas (y funciona también en rebajas)

Si alguna vez has entrado a la web de Zara ilusionada por encontrar ese top, vestido o abrigo que se te quedó grabado en la retina… solo para ver el temido cartel de "agotado", no estás sola. Pero lo que muchas no saben es que existe una forma real de conseguir esas prendas, incluso cuando parecen desaparecidas. Así lo ha explicado en redes una ex dependienta de Zara, que ha desvelado algunos trucos que usan quienes realmente saben moverse en rebajas.

Si quieres dejar de frustrarte y empezar a cazar esos tesoros rebajados, toma nota.

Las devoluciones serán tus mejores amigas

Lo primero que debes saber es que, durante las rebajas, el ir y venir de productos no se detiene. Muchas personas hacen pedidos online, reciben su compra y al probárselo, no les convence o no les queda bien. ¿Y qué pasa entonces? Devuelven las prendas en tienda.

Esas devoluciones se reetiquetan al precio actual de rebajas y vuelven a salir a tienda. En muchos casos, cuando llegan, el precio incluso ha bajado más que el primer día de rebajas. Por eso, pasarte por tienda con frecuencia es clave. Nunca sabes qué joyita puede aparecer en el perchero en el momento justo.

El escaparate virtual: así funciona el “truco” online

Lo que ocurre en la web de Zara es un poco más complejo, pero igual de útil. Existe un sistema donde se van subiendo a la tienda online todas esas devoluciones que llegan, así como unidades sueltas que quedan en stock.

No se trata de reposiciones programadas ni de nuevas producciones, son simplemente tallas o prendas sueltas que van reapareciendo de forma casi aleatoria. Por eso, si quieres hacerte con algo agotado, tienes que estar pendiente y actualizar la web o la app con frecuencia.

Muchas personas piensan que si está agotado ya no hay nada que hacer, pero la realidad es que el stock se mueve constantemente. Puede que en un minuto aparezca una talla y desaparezca al siguiente. Todo depende de lo atenta que estés.

Consejos extra para no perder oportunidad