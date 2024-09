Los vaqueros más socorridos que Begoña Gómez ha llevado en el mundial de bicicleta en Andorra con Pedro Sánchez

Begoña Gómez sigue los pasos de la Reina Letizia con los vaqueros que mejor sientan a las mujeres de casi 50 años. Pedro Sánchezha regresado de la gira africana centrada en la migración para desplazarse al campeonato del mundo de BTT en Andorra. Una vez más, Begoña Gómez no ha dudado en acompañar a su marido a este evento deportivo (puesto que son grandes aficionados) celebrado en el principado, donde han estado viendo las salidas en bicicletas. Eso sí, no hemos perdido la oportunidad de fijarnos en el look que ha escogido, de acuerdo con su estilo desenfadado a la par que casual. Begoña Gómez tiene claro cómo vestir para una cita con el deporte, manteniendo su fidelidad con los básicos de fondo de armario que funcionan para este tipo de acontecimientos. La esposa de Pedro Sánchez ha escogido un top de tirantes de lo más sencillo y escote redondo y pronunciado en verde militar combinado con los vaqueros pitillo en denim que nunca desaparecen en ninguna temporada. Se trata de una de las prendas esenciales a la que recurre frecuentemente y que ya hemos visto en anteriores estilismos informales. Es más, son un imprescindible de la Reina Letizia, tal y como nos está mostrando en los Juegos Paralímpicos de París durante estos días.

En pocas semanas podremos desempolvar las prendas de otoño para dar la bienvenida a los looks de entretiempo. Exactamente, estamos hablando de aquella temporada en que sobrevivimos a base de capas o nos sometemos a combinaciones extrañas por los cambios de temperatura. Begoña Gómez nos ha mostrado un ejemplo que podemos replicar en poco tiempo, como es mezclar una camiseta de tirantes de verano con los vaqueros pitillo que utilizamos durante la temporada de otoño-invierno o primavera. Un estilismo sencillo con el que podemos ir a trabajar, hacer recados o tomar un café con tu grupo de amigas. En cuanto a términos de belleza, hemos visto a Begoña Gómez tanto con el mismo look de maquillaje natural (y tonos nudes) como con el peinado más confiado: media melena lisa con flequillo desfilado.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez en Andorra. Gtres

A pesar de la gran polémica que está viviendo actualmente Begoña Gómez, sigue apareciendo públicamente junto con Pedro Sánchez en sus distintas citas de la agenda del Gobierno de España. Esta vez, como gran aficionada a este deporte, ha asistido al campeonato del mundo de BTT en Andorra con los vaqueros pitillo que la Reina Letizia también se ha llevado a París.