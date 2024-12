Los vaqueros que más favorecen y sientan bien a las mujeres con las caderas anchas

Si estás leyendo este artículo, es por la misma razón por la que nosotras lo hemos escrito. Sabemos que los vaqueros se definen por ser el claro ganador de las prendas básicas, atemporales y versátiles de cualquier fondo de armario. Y es que es fácil comentarlo, pero no encontrar el par de modelos que mejor sientan a las mujeres que tenemos las caderas anchas. A lo largo de todo 2024 hemos presenciado un sinfín de tendencias en jeans que han variado las preferencias de las mujeres. Uno de los diseños a los que más se han socorrido son los anchos, pero también hemos recuperado los vaqueros pitillo, una de las alternativas que, pasen los años que pasen, siempre funcionarán. En general, es complicado dar con los más cómodos, favorecedores y que mejor quedan, porque siempre tienen algún fallo. El color. El desgastado. El fit. O el largo. Pero, cuando se trata de encontrar tu alma gemela hecha en vaqueros perfectos para caderas anchas, la tarea se dificulta más de la cuenta.

A la hora de escoger los vaqueros que mejor sientan a las mujeres con las caderas anchas, debemos tener varios detalles en cuenta. Entre ellos, tenemos que hacer mención del tejido con el que están confeccionados (si es stretch o no) o el tiro del modelo (alto, medio o bajo). No obstante, el punto decisivo para saber si son los perfectos o no estará en el corte o fit de este. Como sabemos que al principio se trata de una tarea complicada, como editoras de moda, hemos seleccionado los cuatro tipos de vaqueros que estilizan y disimulan las caderas. Sientan bien a todas las mujeres de todas las edades y se convertirán en tu prenda imprescindible de todas las temporadas.

Vaqueros 'wide leg'. Zara

Los vaqueros 'wide leg' son una de las opciones más recurrentes. No solamente porque se trata de un modelo que actualmente está en tendencia, sino que su caída ancha y holgada consigue compensar la zona de las caderas. Son combinables, versátiles y cómodos para todas las ocasiones.

Vaqueros 'mom fit', de Mango (30 euros)

Vaqueros 'mom fit'. Mango

Los de estilo recto con estética desenfadada también son una opción óptima para reducir el ruido de las caderas. Opta por el diseño con tiro alto, y de corte recto, pero sin que la pernera sea demasiado estrecha.

Vaqueros campana, de H&M (20 euros)

Vaqueros campana. H&M

Sin ninguna duda, los vaqueros campana son una de las mejores opciones para estas ocasiones. Gracias a la abertura flare de la pernera, consigue que las zonas más voluminosas se compensen en la zona inferior de la silueta. Y si optas por un color oscuro y un tiro alto, aumentarás dicha sensación.

Vaqueros 'bootcut', de Stradivarius (20 euros)

Vaqueros 'bootcut'. Stradivarius

Una versión similar a los acampanados, también tenemos los vaqueros 'bootcut', que protagonizan una abertura en la pernera más sutil. Perfectos para combinar con cualquier estilo, así como prendas o calzados para este invierno.

Con esta guía de vaqueros para disimular las caderas, es imposible fallar en la selección del modelo perfecto para triunfar este invierno.